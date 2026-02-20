812 млн часов позади: Netflix выложил весь 3 сезон «Ночного агента» целиком — настоящий подарок на 23 февраля

Пока зрители спорили, что смотреть дальше, Netflix просто выложил всё сразу. 19 февраля на платформе вышел третий сезон «Ночного агента», и все 10 серий уже доступны с русской озвучкой и субтитрами.

История снова крутится вокруг агента ФБР Питера Сазерленда. Когда-то он сидел на ночной линии экстренной связи и принимал звонки, которые меняли его жизнь. Теперь задачи серьёзнее.

В новом сезоне ему поручают найти молодого сотрудника казначейства, сбежавшего в Стамбул с секретными правительственными данными. На кону не просто репутация ведомства, а вопросы национальной безопасности.

Сериал давно перестал быть экспериментом. Первый сезон, вышедший в марте 2023 года, собрал более 812 млн часов просмотра за полгода и стал самым популярным проектом года на платформе. Второй удержал интерес аудитории, а третий должен доказать, что формат ещё работает.

Новые эпизоды делают акцент не только на погони и перестрелки, но и на выборе, который приходится делать Питеру. Он уже не новичок, а человек, понимающий цену каждой ошибки.

Все серии выложены одновременно, поэтому темп можно задать себе самому — от одной серии за вечер до полноценного марафона.