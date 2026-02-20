Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 812 млн часов позади: Netflix выложил весь 3 сезон «Ночного агента» целиком — настоящий подарок на 23 февраля

812 млн часов позади: Netflix выложил весь 3 сезон «Ночного агента» целиком — настоящий подарок на 23 февраля

20 февраля 2026 17:38
Кадр из сериала «Ночной агент»

Это поистне настоящий мужской сериал про агента ФБР.

Пока зрители спорили, что смотреть дальше, Netflix просто выложил всё сразу. 19 февраля на платформе вышел третий сезон «Ночного агента», и все 10 серий уже доступны с русской озвучкой и субтитрами.

История снова крутится вокруг агента ФБР Питера Сазерленда. Когда-то он сидел на ночной линии экстренной связи и принимал звонки, которые меняли его жизнь. Теперь задачи серьёзнее.

В новом сезоне ему поручают найти молодого сотрудника казначейства, сбежавшего в Стамбул с секретными правительственными данными. На кону не просто репутация ведомства, а вопросы национальной безопасности.

Сериал давно перестал быть экспериментом. Первый сезон, вышедший в марте 2023 года, собрал более 812 млн часов просмотра за полгода и стал самым популярным проектом года на платформе. Второй удержал интерес аудитории, а третий должен доказать, что формат ещё работает.

Новые эпизоды делают акцент не только на погони и перестрелки, но и на выборе, который приходится делать Питеру. Он уже не новичок, а человек, понимающий цену каждой ошибки.

Все серии выложены одновременно, поэтому темп можно задать себе самому — от одной серии за вечер до полноценного марафона.

Фото: Кадр из сериала «Ночной агент»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Форсаж по-корейски с 12 млн зрителей: смело включайте «Криминальный город», если скучаете по настоящему экшену Форсаж по-корейски с 12 млн зрителей: смело включайте «Криминальный город», если скучаете по настоящему экшену Читать дальше 20 февраля 2026
Всего 6–10 эпизодов — и ни минуты мимо: 3 достойных мини-сериала Netflix, которые держат до финала Всего 6–10 эпизодов — и ни минуты мимо: 3 достойных мини-сериала Netflix, которые держат до финала Читать дальше 20 февраля 2026
Посмотрела этот мини-сериал со звездой «Игры престолов» за один вечер и не пожалела: рекомендую «Ядерную угрозу» 2025 года всем Посмотрела этот мини-сериал со звездой «Игры престолов» за один вечер и не пожалела: рекомендую «Ядерную угрозу» 2025 года всем Читать дальше 18 февраля 2026
С 23 февраля на СТС, с 25-го на Первом: 5 причин устроить себе телемарафон «Ландышей» С 23 февраля на СТС, с 25-го на Первом: 5 причин устроить себе телемарафон «Ландышей» Читать дальше 18 февраля 2026
Ищут ангарского маньяка как в «Методе», но в главных ролях Снигирь и Ефремов: «Хороший человек» — крепкий детектив с рейтингом 7,1 Ищут ангарского маньяка как в «Методе», но в главных ролях Снигирь и Ефремов: «Хороший человек» — крепкий детектив с рейтингом 7,1 Читать дальше 18 февраля 2026
Задолго до «Слова пацана» в России уже выходил похожий сериал: 8 серий и рейтинг 7,5 Задолго до «Слова пацана» в России уже выходил похожий сериал: 8 серий и рейтинг 7,5 Читать дальше 17 февраля 2026
Тут нет нашумевших «Метода» и «Трассы», но есть другие киношедевры: 3 российских детектива, за которые не стыдно Тут нет нашумевших «Метода» и «Трассы», но есть другие киношедевры: 3 российских детектива, за которые не стыдно Читать дальше 21 февраля 2026
5 причин посмотреть «Большую землю» со звездой «Слова пацана» и «Подслушано в Рыбинске» — драма с фестивальными наградами выходит 5 марта 5 причин посмотреть «Большую землю» со звездой «Слова пацана» и «Подслушано в Рыбинске» — драма с фестивальными наградами выходит 5 марта Читать дальше 21 февраля 2026
«Полная совместимость» заняла 2 строчку, «Добрый доктор» — 5: какой сериал стал самым популярным с 16 по 21 февраля на PREMIER «Полная совместимость» заняла 2 строчку, «Добрый доктор» — 5: какой сериал стал самым популярным с 16 по 21 февраля на PREMIER Читать дальше 21 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше