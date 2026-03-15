81-я годовщина Победы: какие премьеры российских военных фильмов стоит ждать в знаменательный день

81-я годовщина Победы: какие премьеры российских военных фильмов стоит ждать в знаменительный день

15 марта 2026 16:40
Кадры из фильмов «Литвяк», «Батька Минай. Партизанская легенда», сериала «Балтийское море»

Нам обещают захватытвающее зрелище.

День Победы — это значимый праздник для России, когда мы вспоминаем о героях, а кинематографисты создают фильмы в их честь. Рассказываю о некоторых проектах, которые находятся в разработке, а о некоторых уже известны даты премьер.

«Литвяк»

Премьера фильма запланирована на 30 апреля 2026 года. Сюжет рассказывает о молодой летчице Лидии Литвяк, которая начинает службу в военном авиаполку в качестве истребителя. Одновременно с этим развивается любовная линия в отношении к летчику Алексею Соломатину. Эта эмоциональная линия придает истории глубину, подчеркивая хрупкость человеческого счастья на фоне ужасов войны.

«Литвяк»

«Альпийская баллада»

Этот фильм находится на стадии производства, а премьера ожидается в 2026 или 2027 году. Действие разворачивается в 1943 году на фоне живописных итальянских Альп. Главный герой советский солдат Иван сбегает из нацистского концлагеря, но его побег усложняется неожиданной встречей с немецкой кинозвездой Дитером Шульце и итальянской участницей сопротивления Джулией. Трое героев вместе преодолевают трудности, сталкиваясь с постоянными угрозами войны.

«Альпийская баллада»

«Балтийское море»

Этот фильм продолжает историю, начатую в «Черном море» (2020) и «Баренцевом море» (2022). Премьера ожидается в 2026 или 2027 году. Летом 1944 года советская флотилия успешно уничтожает немецкую подводную лодку в водах Балтики, на борту которой находились три экспериментальные торпеды с уникальной системой самонаведения. Потеря этих образцов военной техники ставит Германию в сложное положение, и перед главой 6-го управления РСХА Шелленбергом стоит задача уничтожить эти торпеды, что поручается его лучшему агенту «Фаусту».

«Балтийское море»

«Батька Минай. Партизанская легенда»

Фильм переносит нас в 1941 год, в разгар Великой Отечественной войны, и рассказывает о партизанском отряде, возглавляемом легендарным Батькой Минаем. Партизаны ведут борьбу с немецкими войсками, нанося удары по коммуникациям врага и проводя диверсии в глубоком тылу. Они сталкиваются с трудным выбором: продолжать борьбу или рисковать ради спасения близких.

«Батька Минай. Партизанская легенда»

«Долгая дорога в лето»

В фильме рассказывается о том, как открытие летней смены в «Артеке» неожиданно прерывается войной. Вожатые должны эвакуировать более 300 пионеров — детей разных национальностей из союзных республик. Они решают превратить эвакуацию в игру, рискуя жизнями артековцев, а их целью становится город Белокуриха в Алтайском крае. Эвакуация из Крыма продолжалась 432 дня и составила 7 750 км.

«Призыву по возрасту не подлежат»

Режиссер и продюсер Роман Высоцкий в ноябре 2025 года начал съемки фильма о героях Сталинградской битвы, подвиги которых сегодня остаются малоизвестными.

«Призыву по возрасту не подлежат»

«Ушедшие в метель»

Осенью 1944 года в оккупированной Норвегии разворачивается напряженная драма, в центре которой находятся советские офицеры Гурьев и Лушников. Эти герои оказываются в нацистском лагере, где их основная задача – выбраться на свободу и вернуться домой с ценными разведывательными данными. Однако осуществить побег оказывается крайне сложно из-за жесткой охраны.

На данный момент информация о дате премьеры фильма еще не обнародована, так же, как и возрастные ограничения для зрителей. Но фильм обещает быть захватывающим, погружая зрителей в атмосферу военных испытаний и борьбы за выживание.

«Ушедшие в метель»
Фото: Кадры из фильмов «Литвяк», «Альпийская баллада», «Батька Минай. Партизанская легенда», «Ушедшие в метель», «Призыву по возрасту не подлежат», сериала «Балтийское море» 
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
