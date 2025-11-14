Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 808 896 369 просмотров за 2 минуты — и число растет: почему одна серия «Маши и Медведя» обошла по популярности мировые премьеры

808 896 369 просмотров за 2 минуты — и число растет: почему одна серия «Маши и Медведя» обошла по популярности мировые премьеры

14 ноября 2025 11:50
Кадр из мультсериала «Маша и Медведь»

Она очень нравится детям.

Открываешь привычный ролик «Маши и Медведя» и вдруг замечаешь цифру под ним — 808 896 369 просмотров. Странное чувство: всего две минуты мультфильма, а аудитория — как у мирового блокбастера. Что же такого в эпизоде, который невозможно пролистать?

«Спи, моя радость, усни!» — серия, которая стала вирусом

62-я серия начинается с попытки Медведя объяснить Маше азы зимней спячки. Спокойный метод — считать овечек. Но Маша превращает сонную науку в маленький хаос: овцы скачут как на фестивале, волк танцует, а сама «колыбельная» звучит как зажигательный ремикс. И именно эта короткая, почти случайная сценка уже много лет собирает по миру невероятные просмотры — больше, чем некоторые полнометражные премьеры.

Полный текст новой колыбельной

Баю-баюшки-баю, не ложися на краю:

Придёт серенький волчок и ухватит за бочок,

Раз-два-три-четыре-пять — и потянет танцевать!

Баю-баю, бай-бай-бай,

Громче музыка играй!

Баю-шуби-дуби-бай,

Двигай телом не зевай!

Баю-баюшки-баю, все танцуют и поют.

Баю-баю, скок-поскок, скачет серенький волчок,

Скачут овцы на траве, скачут мысли в голове.

Баю-баю, бай-бай-бай,

Громче музыка играй!

Баю-шуби-дуби-бай,

Двигай телом не зевай!

Баю-баю-баюшки, не ложись на краешке.

Всё смешалось в хоровод, и сегодня не уснёт

Ни большой, ни маленький — баю-баю-баиньки!

Баю-баю, бай-бай-бай,

Громче музыка играй!

Баю-шуби-дуби-бай,

Двигай телом не зевай!

Почему серия живёт собственной жизнью

В ней почти нет сюжета — только чистый драйв. Простая попытка уложить ребёнка превращается в музыкальную сцену, которая держит внимание даже у тех, кто включил мультфильм «на минутку». Две минуты — и почти миллиард просмотров.

Парадокс, который объясняется просто: эта серия не усыпляет, а заряжает так, что забывается возраст, время суток и первоначальная цель включения.

Ранее портал «Киноафиша» писал про зимнюю серию «Маши и Медведя» «Дело было в январе».

Фото: Кадр из мультсериала «Маша и Медведь»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Новая серия «Маши и Медведя» «Весело, весело склеим Новый год!» удивила: героиня сменила сарафан, сняла платок, а просмотры растут как на дрожжах Новая серия «Маши и Медведя» «Весело, весело склеим Новый год!» удивила: героиня сменила сарафан, сняла платок, а просмотры растут как на дрожжах Читать дальше 14 ноября 2025
509 420 117 просмотров — и ни одной реплики: почему эта серия «Маши и Медведя» обошла даже мультфильмы Disney 509 420 117 просмотров — и ни одной реплики: почему эта серия «Маши и Медведя» обошла даже мультфильмы Disney Читать дальше 12 ноября 2025
Эту серию «Маши и Медведя» посмотрели 579 643 685 раз — разбираемся, в чем ее магия (видео) Эту серию «Маши и Медведя» посмотрели 579 643 685 раз — разбираемся, в чем ее магия (видео) Читать дальше 11 ноября 2025
Так ли страшен черт, как его малюют? Психолог Наумова в беседе с «Киноафишей» нашла плюс от просмотра «Маши и Медведя» Так ли страшен черт, как его малюют? Психолог Наумова в беседе с «Киноафишей» нашла плюс от просмотра «Маши и Медведя» Читать дальше 14 ноября 2025
Артистки из «Кей-поп охотниц на демонов» уже придумали сюжет продолжения: крутой микс из рецептов, Гви-ма и покорения мира Артистки из «Кей-поп охотниц на демонов» уже придумали сюжет продолжения: крутой микс из рецептов, Гви-ма и покорения мира Читать дальше 14 ноября 2025
Маму уже нашел, а папа где? Раскрыт сюжет и дата выхода нового мультика «Лунтик. Обратная сторона Луны» Маму уже нашел, а папа где? Раскрыт сюжет и дата выхода нового мультика «Лунтик. Обратная сторона Луны» Читать дальше 11 ноября 2025
О связи между «Тремя котами» и мультиками о богатырях не знали даже фанаты: эта история тянется уже 20 лет О связи между «Тремя котами» и мультиками о богатырях не знали даже фанаты: эта история тянется уже 20 лет Читать дальше 10 ноября 2025
Ненавидел компании и гостей, но ради Фродо сделал исключение: почему Бильбо усыновил племянника Ненавидел компании и гостей, но ради Фродо сделал исключение: почему Бильбо усыновил племянника Читать дальше 15 ноября 2025
«Актеры играют катастрофически ужасно»: критики дали 58% свежести «Иллюзии обмана 3» — и это, на минуту, самый высокий рейтинг франшизы «Актеры играют катастрофически ужасно»: критики дали 58% свежести «Иллюзии обмана 3» — и это, на минуту, самый высокий рейтинг франшизы Читать дальше 14 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше