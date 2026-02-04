За одну смену получают месячную зарплату: сколько на самом деле зарабатывают звезды «Следа»

Суммы, конечно, высокие, но стоит ли оно того?

Сериал «След» идет на телевидении с 2007 года и давно стал фабрикой ежедневных детективов. Проект держится на конвейерном ритме: сотни серий, узнаваемые лица, стабильная аудитория.

Зритель видит результат каждый день, но редко задумывается, как устроена экономика такого производства. Между тем цифры здесь не менее любопытны, чем сюжеты.

По открытым данным индустрии, ставка актера в длинных процедуралах считается посменно. У исполнителей ключевых ролей она может доходить до 80–82 тысяч рублей за съемочный день, у второстепенных — около 40–50 тысяч. Стандартная смена — 12 часов, но на практике она нередко растягивается до 15–18. В неделю выходит до 5 смен, а доход складывается из ставок, переработок и надбавок.

Сколько стоит конвейер

К базовой оплате добавляют 10–15% за ночные смены, сложные условия или трюки. Влияет и узнаваемость: актер с главными ролями в прошлом может рассчитывать на повышающий коэффициент. При плотном графике месячный доход выглядит внушительно даже по меркам столицы. Но это деньги за время и ресурс, а не за редкие выходы в кадр, пишет автор Дзен-канала «Формула достатка».

Цена стабильности

Интервью артистов подобных проектов часто сходятся в одном: график изматывающий. Съемки идут почти без пауз, что бьет по здоровью и личной жизни. Известны случаи, когда актеры работали во время лечения или жизненных кризисов, не выпадая из расписания. Длинные контракты также ограничивают участие в других проектах.

«След» остается примером того, как телевидение превращает актерскую профессию в регулярную работу с понятной ставкой. Высокие дневные гонорары соседствуют с жестким режимом и риском профессионального выгорания.