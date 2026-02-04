Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи За одну смену получают месячную зарплату: сколько на самом деле зарабатывают звезды «Следа»

За одну смену получают месячную зарплату: сколько на самом деле зарабатывают звезды «Следа»

4 февраля 2026 21:00
Кадр из сериала «След»

Суммы, конечно, высокие, но стоит ли оно того?

Сериал «След» идет на телевидении с 2007 года и давно стал фабрикой ежедневных детективов. Проект держится на конвейерном ритме: сотни серий, узнаваемые лица, стабильная аудитория.

Зритель видит результат каждый день, но редко задумывается, как устроена экономика такого производства. Между тем цифры здесь не менее любопытны, чем сюжеты.

По открытым данным индустрии, ставка актера в длинных процедуралах считается посменно. У исполнителей ключевых ролей она может доходить до 80–82 тысяч рублей за съемочный день, у второстепенных — около 40–50 тысяч. Стандартная смена — 12 часов, но на практике она нередко растягивается до 15–18. В неделю выходит до 5 смен, а доход складывается из ставок, переработок и надбавок.

Кадр из сериала «След»

Сколько стоит конвейер

К базовой оплате добавляют 10–15% за ночные смены, сложные условия или трюки. Влияет и узнаваемость: актер с главными ролями в прошлом может рассчитывать на повышающий коэффициент. При плотном графике месячный доход выглядит внушительно даже по меркам столицы. Но это деньги за время и ресурс, а не за редкие выходы в кадр, пишет автор Дзен-канала «Формула достатка».

Цена стабильности

Интервью артистов подобных проектов часто сходятся в одном: график изматывающий. Съемки идут почти без пауз, что бьет по здоровью и личной жизни. Известны случаи, когда актеры работали во время лечения или жизненных кризисов, не выпадая из расписания. Длинные контракты также ограничивают участие в других проектах.

«След» остается примером того, как телевидение превращает актерскую профессию в регулярную работу с понятной ставкой. Высокие дневные гонорары соседствуют с жестким режимом и риском профессионального выгорания.

Фото: Кадр из сериала «След»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Из-за кого умерла Юля в сериале «Невский»? Паша напрасно винил во всем Фому Из-за кого умерла Юля в сериале «Невский»? Паша напрасно винил во всем Фому Читать дальше 4 февраля 2026
Один из самых дорогих сериалов РФ сняли в далекие нулевые: 80 000 000 рублей – это втрое дороже, чем легендарная «Эпидемия» Один из самых дорогих сериалов РФ сняли в далекие нулевые: 80 000 000 рублей – это втрое дороже, чем легендарная «Эпидемия» Читать дальше 3 февраля 2026
Думаете, что такого, как Глухарев, не может быть? У героев культового хита НТВ были реальные прототипы Думаете, что такого, как Глухарев, не может быть? У героев культового хита НТВ были реальные прототипы Читать дальше 3 февраля 2026
Большая потеря для «Лихача», «Тверской» и «Ментовских войн»: вот что случилось Большая потеря для «Лихача», «Тверской» и «Ментовских войн»: вот что случилось Читать дальше 2 февраля 2026
Русский «голос» «Шрэка» официально признали лучшим в мире: а на студии DreamWorks скривились, когда впервые услышали — «Не то» Русский «голос» «Шрэка» официально признали лучшим в мире: а на студии DreamWorks скривились, когда впервые услышали — «Не то» Читать дальше 5 февраля 2026
Сергей Минаев выдал чужую идею за свою? «Золотое дно» уж очень напоминает один американский сериал Сергей Минаев выдал чужую идею за свою? «Золотое дно» уж очень напоминает один американский сериал Читать дальше 5 февраля 2026
В этой серии «Маши и медведя» нет ничего смешного: 319 млн просмотров — и плакал точно каждый второй В этой серии «Маши и медведя» нет ничего смешного: 319 млн просмотров — и плакал точно каждый второй Читать дальше 5 февраля 2026
Не человек, а летучая мышь? Почему Годжо Сатору постоянно ходит в повязке – Геге Акутами скрывал 8 долгих лет Не человек, а летучая мышь? Почему Годжо Сатору постоянно ходит в повязке – Геге Акутами скрывал 8 долгих лет Читать дальше 5 февраля 2026
Аверин рассказал про «безудержный секс» в «Склифосовском»: «На меня возлагают большие надежды» Аверин рассказал про «безудержный секс» в «Склифосовском»: «На меня возлагают большие надежды» Читать дальше 5 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше