8,0 на IMDb и негласный статус хита от HBO: 3 вопроса, которые остались у зрителей после финала «Задания»

Сериал «Задание» от HBO — тот самый редкий случай, когда проект находит не массовую, но невероятно преданную аудиторию. Его рейтинг 8,0 на IMDb говорит сам за себя: те, кто начал смотреть, остаются до самого конца.

Секрет успеха в умении создателей мгновенно зацеплять зрителя — будь то атмосфера, персонажи или неочевидный сюжетный поворот. Правда, концовка оставляет пространство для вопросов.

Куда уехали Мэйв и дети?

Мэйв — один из самых драматичных персонажей сериала. Она потеряла близких, неожиданно стала опекуном детей, оказалась в центре противостояния бандитов и ФБР и, казалось, даже заслуженная компенсация за все страдания вот-вот ускользнет. К счастью, Том пошёл наперекор системе, оставив ей деньги и прикрыв её исчезновением.

Финал показывает, как Мэйв с детьми отправляется в путь — на вопрос, сколько ехать, она отвечает: «До спасения шесть часов». Этот ответ оставляет пространство для вопросов. В Канаду, как планировал её отец? Но она не знала деталей его планов.

Или же у неё появился свой маршрут? Остаётся надеяться, что власти оставят её в покое, позволив семье наконец найти тихое место, где их никто не побеспокоит.

Сколько шеф Грассо работает на Темные Сердца?

В мире «Задания» грань между правоохранителями и преступниками оказывается размытой. Сериал показывает, что в банде могут работать информаторы из ФБР, а в самом Бюро — агенты, которые за деньги предупреждают криминал об опасности.

Когда молодого агента Грассо заподозрили в связях с бандой «Тёмные сердца», выяснилось, что он лишь пешка в игре своего начальника, который уже давно и плотно сотрудничает с байкерами.

Сам Грассо признался, что работал на них два года, но его шеф, судя по всему, контактирует с бандой гораздо дольше. Он общается напрямую с главарями, и за годы сотрудничества власти и криминал сплелись в единую систему.

Провал Грассо вряд ли что-то изменит — на его место быстро придут другие. И, скорее всего, связующая нить между полицией и «Тёмными сердцами» так и не была оборвана, просто стала ещё незаметнее.

Будет ли Итан на свободе?

Душераздирающий финал «Задания» приводит Брэндисов в зал суда — впервые за весь сериал семья оказывается в одном пространстве. Хотя казалось, что защищать Итана будет его сестра Эмили, решающую речь произносит сам Том.

Марк Руффало в этой сцене показывает всю глубину своего таланта. В трогательном и сильном обращении к суду Том признаёт, что у его сына серьёзные психические проблемы и возможная шизофрения, но находит силы сказать главное: он любит Итана и прощает его.

Эта речь стала лучшей характеристикой для обвиняемого, но даст ли она ему свободу? Создатели оставили тонкую подсказку — Том полностью преображает комнату сына, вынося оттуда всё, что напоминало о трагедии. Это можно воспринять и как подготовку к возвращению, и как попытку стереть память о прошлом.

Учитывая тяжесть преступления, Итан, скорее всего, отправится в тюрьму или специализированное учреждение, отмечает автор Дзен-канала «Киновед в штатском».

Ранее портал «Киноафиша» рекомендовал похожие по духу сериалы.