Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 8,0 на IMDb и негласный статус хита от HBO: 3 вопроса, которые остались у зрителей после финала «Задания»

8,0 на IMDb и негласный статус хита от HBO: 3 вопроса, которые остались у зрителей после финала «Задания»

1 декабря 2025 15:13
Кадр из сериала «Задание»

Не все оказалось понятно.   

Сериал «Задание» от HBO — тот самый редкий случай, когда проект находит не массовую, но невероятно преданную аудиторию. Его рейтинг 8,0 на IMDb говорит сам за себя: те, кто начал смотреть, остаются до самого конца.

Секрет успеха в умении создателей мгновенно зацеплять зрителя — будь то атмосфера, персонажи или неочевидный сюжетный поворот. Правда, концовка оставляет пространство для вопросов.

Куда уехали Мэйв и дети?

Мэйв — один из самых драматичных персонажей сериала. Она потеряла близких, неожиданно стала опекуном детей, оказалась в центре противостояния бандитов и ФБР и, казалось, даже заслуженная компенсация за все страдания вот-вот ускользнет. К счастью, Том пошёл наперекор системе, оставив ей деньги и прикрыв её исчезновением.

Финал показывает, как Мэйв с детьми отправляется в путь — на вопрос, сколько ехать, она отвечает: «До спасения шесть часов». Этот ответ оставляет пространство для вопросов. В Канаду, как планировал её отец? Но она не знала деталей его планов.

Или же у неё появился свой маршрут? Остаётся надеяться, что власти оставят её в покое, позволив семье наконец найти тихое место, где их никто не побеспокоит.

Кадр из сериала «Задание»

Сколько шеф Грассо работает на Темные Сердца?

В мире «Задания» грань между правоохранителями и преступниками оказывается размытой. Сериал показывает, что в банде могут работать информаторы из ФБР, а в самом Бюро — агенты, которые за деньги предупреждают криминал об опасности.

Когда молодого агента Грассо заподозрили в связях с бандой «Тёмные сердца», выяснилось, что он лишь пешка в игре своего начальника, который уже давно и плотно сотрудничает с байкерами.

Сам Грассо признался, что работал на них два года, но его шеф, судя по всему, контактирует с бандой гораздо дольше. Он общается напрямую с главарями, и за годы сотрудничества власти и криминал сплелись в единую систему.

Провал Грассо вряд ли что-то изменит — на его место быстро придут другие. И, скорее всего, связующая нить между полицией и «Тёмными сердцами» так и не была оборвана, просто стала ещё незаметнее.

Кадр из сериала «Задание»

Будет ли Итан на свободе?

Душераздирающий финал «Задания» приводит Брэндисов в зал суда — впервые за весь сериал семья оказывается в одном пространстве. Хотя казалось, что защищать Итана будет его сестра Эмили, решающую речь произносит сам Том.

Марк Руффало в этой сцене показывает всю глубину своего таланта. В трогательном и сильном обращении к суду Том признаёт, что у его сына серьёзные психические проблемы и возможная шизофрения, но находит силы сказать главное: он любит Итана и прощает его.

Эта речь стала лучшей характеристикой для обвиняемого, но даст ли она ему свободу? Создатели оставили тонкую подсказку — Том полностью преображает комнату сына, вынося оттуда всё, что напоминало о трагедии. Это можно воспринять и как подготовку к возвращению, и как попытку стереть память о прошлом.

Учитывая тяжесть преступления, Итан, скорее всего, отправится в тюрьму или специализированное учреждение, отмечает автор Дзен-канала «Киновед в штатском».

Кадр из сериала «Задание»

Ранее портал «Киноафиша» рекомендовал похожие по духу сериалы.

Фото: Кадры из сериала «Задание»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Пустошь зовет 17 декабря: когда выходят все серии 2 сезона «Фоллаута», что ждет Люси и сможет ли она убить собственного отца? Пустошь зовет 17 декабря: когда выходят все серии 2 сезона «Фоллаута», что ждет Люси и сможет ли она убить собственного отца? Читать дальше 1 декабря 2025
Реальный возраст Алой Ведьмы из «Мстителей» удивил зрителей: даже самые равнодушные прониклись к трагедии Ванды Реальный возраст Алой Ведьмы из «Мстителей» удивил зрителей: даже самые равнодушные прониклись к трагедии Ванды Читать дальше 30 ноября 2025
За интригами в «Бриджертонах» придется следить годами: график выхода новых сезонов на Netflix собираются растянуть За интригами в «Бриджертонах» придется следить годами: график выхода новых сезонов на Netflix собираются растянуть Читать дальше 30 ноября 2025
705,5 млн на 2 сезона: Disney раскрыла, какой сериал из «Звёздных войн» стал самым дорогим 705,5 млн на 2 сезона: Disney раскрыла, какой сериал из «Звёздных войн» стал самым дорогим Читать дальше 30 ноября 2025
А вы догадывались, кто Дин Винчестер из «Сверхъестественного» по знаку зодиака? Ну типичный же… А вы догадывались, кто Дин Винчестер из «Сверхъестественного» по знаку зодиака? Ну типичный же… Читать дальше 29 ноября 2025
Кто в итоге был Красным Джоном в «Менталисте»: даже Патрик Джейн не смог догадаться сразу, а ведь злодея показали еще в 1 сезоне Кто в итоге был Красным Джоном в «Менталисте»: даже Патрик Джейн не смог догадаться сразу, а ведь злодея показали еще в 1 сезоне Читать дальше 28 ноября 2025
Заклятая подруга: Эмили вытеснила Камилль не только из жизни Габриэля, но и из сериала — что случится с героиней в 5 сезоне хита Netflix Заклятая подруга: Эмили вытеснила Камилль не только из жизни Габриэля, но и из сериала — что случится с героиней в 5 сезоне хита Netflix Читать дальше 28 ноября 2025
За 7 лет до абсолютного хита «Во все тяжкие» Гиллиган снял еще один сериал: с треском закрыли после первого же сезона За 7 лет до абсолютного хита «Во все тяжкие» Гиллиган снял еще один сериал: с треском закрыли после первого же сезона Читать дальше 27 ноября 2025
Британский ответ «Тайнам следствия»: сколько сезонов в сериале «Чисто английские убийства» Британский ответ «Тайнам следствия»: сколько сезонов в сериале «Чисто английские убийства» Читать дальше 27 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше