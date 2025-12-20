Меню
8 января — сразу 2 серии: вышел новый трейлер самого жесткого сезона «Магической битвы» (видео)

20 декабря 2025 14:15
Кадр из сериала «Магическая битва»

Создатели обещают, что дальше будет только хуже и опаснее.

Фанаты «Магической битвы получили сразу несколько поводов оживиться: у продолжения вышел новый трейлер, и он ясно дает понять — дальше будет жестче. Третий сезон аниме официально уходит в арку The Culling Game, ту самую «королевскую битву», где маги вынуждены участвовать не по желанию, а по правилам, от которых нельзя отказаться.

Игра на выживание вместо привычных дуэлей

Новый сезон станет прямым продолжением второго и резко меняет масштаб происходящего. События разворачиваются вокруг смертельных колоний, где маги сражаются за очки и жизнь.

Это уже не локальные конфликты, а системная бойня, в которой ставка — само существование мира. Фраза Сатору Годжо о разнице между самопожертвованием и риском звучит здесь особенно уместно.

Музыка и темп

В новом опенинге прозвучит песня AIZO группы King Gnu — выбор ожидаемый, но удачный. Музыкально сезон обещает быть таким же напряженным, как и визуально. Создатели явно делают ставку на мрачную атмосферу и ощущение постоянной угрозы.

Когда выходят новые серии

Показ третьего сезона стартует зимой. Первые эпизоды выйдут сразу парой — 8 января 2026 года, что задаст темп с самого начала. По предварительным данным, сезон сохранит привычный формат и будет состоять примерно из 23–24 серий продолжительностью около 23 минут каждая.

Чего ждать от сюжета

Итадори и Фусигуро окажутся втянуты в события, где придется не только сражаться, но и делать выборы без правильных вариантов. На фоне — попытка освободить Годжо и противостояние с Кэндзяку.

Третий сезон выглядит как точка, где «Магическая битва» окончательно перестает быть просто экшеном и становится историей о цене силы. Судя по трейлеру, назад пути уже нет. И это как раз то, за что сериал и любят.

А еще ранее мы писали: Лучшее, что выпустили за последние 15 лет: 10 аниме в жанре хоррор, от которых кровь стынет в жилах.

Фото: Кадр из сериала «Магическая битва»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
