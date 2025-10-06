Меню
Сколько-сколько?? Сарик Андреасян рассказал, как много фильмов уже посмотрел и взорвал этим соцсети

6 октября 2025 08:27
Сарик Андреасян

В правдивости слов постановщика усомнились.

Режиссер Сарик Андреасян известен своими экстравагантными высказываниями. Утверждения режиссера часто анализируются в Сети, а его критические оценки коллег и комплименты собственным работам становятся объектом для нападок хейтеров.

Вот и новое интервью Андреасяна дало повод для дискуссий. На этот раз сомнения вызвали его заявления о числе просмотренных фильмов.

Сколько фильмов посмотрел Сарик Андреасян

Режиссёр Сарик Андреасян недавно поделился любопытным кинофактом о себе. Оказалось, что в его фильмографии как зрителя — около восьми тысяч просмотренных картин. Цифру он выяснил в споре с приятелем, чей результат оказался ещё внушительнее.

«Он — киновед, поэтому посмотрел еще больше, 10 тысяч», — заявил постановщик.

В беседе на подкасте Лизы Лазерсон Андреасян признался, что кино для него — не только работа, но и лучший отдых. Даже при плотном графике он находит время, успевая посмотреть примерно 20 картин в месяц.

Критика заявлений Сарика Андреасяна

В соцсетях уже подсчитали, что при скорости в 20 фильмов в месяц посмотреть 8 тысяч картин можно за 33 года. А ведь Андреасяну всего 41 год: видимо, киноманом он стал очень рано.

Либо постановщик несколько преувеличил «насмотренность». В любом случае комментаторы уже упражняются в остроумии.

«И сейчас он эти 8 тысяч фильмов переснимет, а на главные роли возьмет свою жену и Прилучного», «На ускоренной перемотке, наверное, смотрит», «Поэтому ему сложно смотреть Тарковского с его длинными плавными кадрами по 20 минут, ритм не тот, не то что "Тот еще Карлосон!"», — пишут в Сети.

Ранее портал «Киноафиша» приводил мнение кинокритика о том, что ждет Андреасяна после конфликта вокруг заявлений о Тарковском.

Фото: Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press
Светлана Левкина
