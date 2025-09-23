Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 8 сезонов крови и жестокости: только в этих 4 сериях «Игры престолов» никто не умирает

8 сезонов крови и жестокости: только в этих 4 сериях «Игры престолов» никто не умирает

23 сентября 2025 07:58
Кадр из сериала «Игра престолов»

Один эпизод был близок к финалу проекта.

«Игра престолов» вошла в историю как сериал, где ни один герой не был в безопасности. Создатели безжалостно ломали шаблоны — главные персонажи гибли так же внезапно, как и второстепенные.

Из тех, кого зрители видели в самой первой серии, до финала дошли буквально единицы. Остальные пали жертвами битв, интриг или просто нелепых случайностей.

Статистика говорит сама за себя: лишь в четырёх эпизодах из 73-х ни один персонаж не погиб — ни на экране, ни за кадром.

1 сезон, 3 серия, «Лорд Сноу»

Серия стала редким островком спокойствия. После кровавого старта, где герои постоянно гибли, здесь никто не умер — даже за кадром.

Основное внимание уделили Джону Сноу, которого в Ночном Дозоре невзлюбили за статус бастарда Старка. А в Королевской Гавани тем временем царило хрупкое затишье: Нед Старк хоть и грозил Мизинцу, но до реальной расправы дело не дошло.

Кадр из сериала «Игра престолов»

3 сезон, 7 серия, «Медведь и прекрасная дева»

Ни один персонаж не погиб, а самое кровавое событие — охота Игритт на оленя. Сюжет неспешно двигался: Джон Сноу с одичалыми шёл к Стене, Дейенерис вела войско к Юнкаю, а в финале Бриенна сошлась в яме с медведем.

К счастью, Джейме вовремя бросился на помощь, не дав трагедии случиться. Создатели явно дали зрителям передохнуть — уже через две серии их ждало одно из самых шокирующих событий сериала, «Красная свадьба».

Кадр из сериала «Игра престолов»

6 сезон, 6 серия, «Кровь моей крови»

После многолетних войн в Вестеросе и потрясений в Эссосе эта серия обошлась без смертей ключевых персонажей — во всяком случае, в настоящем времени. Зрители только увидели воспоминание о том, как Джейме Ланнистер убил Безумного короля, но это было давно.

В настоящем же царило относительное спокойствие: Бенджен Старк неожиданно вернулся, чтобы спасти Брана и Миру от армии мертвецов, а Сэм благополучно добрался до родного Рогова Холма.

Кадр из сериала «Игра престолов»

8 сезон, 2 серия, «Рыцарь Семи Королевств»

Серия доказала, что для успеха не нужны грандиозные битвы. Она стала самой любимой зрителями в финальном сезоне, хотя состояла почти из одних диалогов.

Это была прощальная пауза: Бриенну наконец посвятили в рыцари, Подрик тронул всех песней, а Джендри и Арья прояснили чувства. Вся эта медленная подготовка к битве с Королём Ночи делала следующий эпизод — один из самых кровавых в сериале — ещё более мощным и трагичным, пишет автор Дзен-канала «Мир комиксов и кино».

Кадр из сериала «Игра престолов»

Ранее портал «Киноафиша» писал, что один герой «Игры престолов» оказался слишком похож на Арагорна.

Фото: Кадры из сериала «Игра престолов»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
Якен Хгар все продумал заранее: почему на самом деле он завербовал Арью в Безликие Якен Хгар все продумал заранее: почему на самом деле он завербовал Арью в Безликие Читать дальше 26 сентября 2025
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Читать дальше 29 сентября 2025
«Это выдумка»: почему реальные британские принцы возмутились скандальным сериалом «Корона» «Это выдумка»: почему реальные британские принцы возмутились скандальным сериалом «Корона» Читать дальше 27 сентября 2025
Обычные люди едва могут его попробовать: какой чай пьет Патрик Джейн из «Менталиста»? Обычные люди едва могут его попробовать: какой чай пьет Патрик Джейн из «Менталиста»? Читать дальше 26 сентября 2025
Что за красная комната в «Твин Пикс» Линча? Странный символ, который запутал даже преданных фанатов Что за красная комната в «Твин Пикс» Линча? Странный символ, который запутал даже преданных фанатов Читать дальше 25 сентября 2025
Не мог прожить ни дня без чашки: какой кофе пьет агент Купер в «Твин Пиксе»? Не мог прожить ни дня без чашки: какой кофе пьет агент Купер в «Твин Пиксе»? Читать дальше 25 сентября 2025
Ее роковую фразу так и не показали в кадре: что стало с Энни в «Твин Пиксе»? Ее роковую фразу так и не показали в кадре: что стало с Энни в «Твин Пиксе»? Читать дальше 25 сентября 2025
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Читать дальше 29 сентября 2025
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) 3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) Читать дальше 29 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше