8 серий на одном дыхании: этот российских детективный триллер не уступает голливудским

30 января 2026 21:31
Кадр из сериала «Как приручить лису»

История, которая отличается от других.

«Как приручить лису» — это не просто очередной детектив. Этот проект раскрывает самые темные уголки человеческой души. Сериал рассказывает о цепи загадочных похищений и убийстве в лесу. Ключом к разгадке этого мрачного клубка становится неожиданный дуэт: угрюмый психолог и сбежавшая девочка.

Про сам проект

Эксперт по одомашниванию лис Миронов погружен в свои научные изыскания и личные драмы. Неожиданно он встречает раненную девочку Дину. Она не просто жертва, девочка в некой степени может помочь раскрыть жуткие преступления.

Тем временем, следователь Тамалин, ведя расследование убийства, находит улики, указывающие на самого Миронова. Чтобы оправдать себя и спасти Дину, Миронов вынужден вступить в опасную игру с неуловимым маньяком, годами скрывающимся в бескрайних сибирских лесах.

Причины, чтобы посмотреть

Сериал держит в напряжении. В сюжете есть непредсказуемые повороты и напряжение, которые не отпустят до последней серии. Главный герой предстает в виде хмурого, но обаятельного ученого со своими проблемами. Картинка радует глаз, хотя и мрачноватая. В проекте задействованы знаменитые актеры Кирилл Кяро и Таисья Калинина.

Мнение зрителей

«Сериал напряженный и динамичный, с кучей неожиданных сюжетных поворотов, а интрига планомерно нарастает от серии к серии, Как главный герой пытается найти подход к ребенку через свои знания о поведении животных — очень сильная метафора,

Фото: Кадр из сериала «Как приручить лису»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
