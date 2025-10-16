8 серий, 83% одобрения на RT и ни одной лишней сцены – «Splinter Cell: Караул смерти» стал новым хитом Netflix

На Netflix вышли все восемь серий первого сезона «Splinter Cell: Караул смерти» (2025) — анимационной адаптации культовой игры Ubisoft.

Сценарий написал Дерек Колстад, автор «Джона Уика», и именно его почерк чувствуется с первых минут: ни грамма лишнего, только напряжённая миссия ветерана спецслужб.

История, которая не теряет ритм

Главный герой — бывший агент АНБ Сэм Фишер. Он давно ушёл на пенсию, но снова вынужден вернуться в игру, чтобы остановить заговор.

Несмотря на формат мультсериала, действие выглядит предельно реалистично: каждый удар, каждый шорох звучит как в живом боевике.

Критики в восторге

На Rotten Tomatoes проект получил 83%. IGN Movies отметили, что «от этой истории невозможно оторваться», а QiiBO назвал сериал «напряжённым шпионским триллером с постановкой, достойной киноэкрана».

На Digital Mafia Talkies добавили:

«Рукопашные сцены настолько живые, что будто чувствуешь каждый удар».

Даже те, кто заметил огрехи в характерах, признают — это сильная и стильная работа.

Новый стандарт для игровых адаптаций

Netflix снова доказал, что игры можно переносить в кино без потерь. «Splinter Cell: Караул смерти» уже продлили на второй сезон, и, похоже, это только начало большого шпионского вселенной.

