8 серий, 2 части и один таинственный бал: что показал трейлер 4 сезона «Бриджертонов» — обведите в календаре 29 января и 26 февраля

Netflix снова разогрел фанатское сердце — вышел новый трейлер четвертого сезона «Бриджертонов», и он сразу дает понять, что романтика в этом доме еще даже не начиналась.

Премьера первой части назначена на 29 января 2026 года, вторая выйдет 26 февраля. Всего в сезоне будет 8 серий, и на этот раз центр истории смещается к самому непредсказуемому из братьев.

Бенедикт и незнакомка в серебре

Главным героем сезона становится Бенедикт Бриджертон в исполнении Люка Томпсона. В трейлере он — убежденный холостяк, который попадает на маскарад, устроенный Вайолет Бриджертон.

Именно там он встречает таинственную леди в серебряной маске. Они мгновенно находят общий язык, но девушка исчезает после полуночи, оставив лишь перчатку. С этого момента для Бенедикта начинается не светская интрига, а настоящее расследование.

Кто такая Софи Бек

Поиски приводят его к Софи Бек, которую играет Ерин Ха. За красивой сказкой скрывается куда более жесткая реальность: Софи — внебрачная дочь графа и служанки, вынужденная жить под гнетом злой мачехи.

На бал она попала тайно, без приглашения, и теперь боится признаться Бенедикту в том, кто она на самом деле. История явно перекликается с «Золушкой», и сериал этого даже не скрывает.

Почему впереди еще много сезонов

Четвертый сезон основан на романе Джулии Куин «Предложение джентльмена», а впереди у шоу еще большой путь. «Бриджертоны» уже продлены до шестого сезона, и Шонда Раймс не раз говорила, что хочет экранизировать все восемь книг. В каждой — история одного ребенка Вайолет. Так что у этой семьи впереди еще немало балов, тайн и признаний.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что съемки 4 сезона завершены.