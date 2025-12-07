Меню
Киноафиша Статьи 8 премьер на НТВ, которые могут выстрелить после «Скорой помощи 8» — не франшизы и не повторы

8 премьер на НТВ, которые могут выстрелить после «Скорой помощи 8» — не франшизы и не повторы

7 декабря 2025 10:23
Кадр из сериала «Законник», «Краш», «Лепила»

Эти проекты сейчас рассматривают как реальные кандидаты на главный вечерний слот канала.

После завершения показа «Скорой помощи 8» на НТВ освобождается один из самых ценных вечерних слотов.

В сезонном релизе новинок больше, но в текущей сеточной логике остаются именно восемь проектов — без продолжений, без обязательных повторов прошлых сезонов и без франшизной зависимости. На этот расклад, указывает автор дзен-канала «Мир современного кино», который регулярно анализирует эфирную политику НТВ.

«Законник»

Классический силовой детектив из 10 серий с Александром Устюговым и Романом Маякиным. В центре — принципиальный следователь, вынужденный лавировать между законом, ведомственными интересами и собственными убеждениями.

Сюжет строится на служебных конфликтах и моральных компромиссах, без романтизации профессии.

«Законник»

«Извозчик»

История из 16 серий одиночки-водителя, случайно втянутого в криминальные события. Герой Евгения Миллера оказывается между страхом, долгом и попыткой удержать остатки нормальной жизни.

«Извозчик»

«Краш»

10-серийный триллер о подростках и взрослых, в котором одна авария запускает цепочку лжи и взаимных обвинений.

Проект работает не только как криминальный сюжет, но и как социальная драма о безответственных решениях и их последствиях.

«Краш»

«Кукушонок»

12-серийный детектив с сильной семейной линией. Расследование здесь тесно связано с тайнами прошлого, а личные отношения героев оказываются не менее опасными, чем сами преступления.

Формат рассчитан на зрителей, которым важна не только интрига, но и психологическая глубина.

«Кукушонок»

«Лепила»

Медицинская драма с криминальным уклоном из 16 серий. Хирургия, серые схемы, деньги и опасные связи — в этом проекте профессия врача становится частью жесткого мира компромиссов.

«Лепилу» чаще остальных называют прямым тематическим наследником «Скорой помощи», но с более тяжелым тоном.

«Лепила»

«Мертвая точка»

Плотный криминальный 16-серийный проект с Кариной Андоленко и Иваном Колесниковым.

Исчезновение человека запускает расследование, которое вскрывает старые тайны и разрушает привычные связи. Сюжет строится на атмосфере безысходности и сложных моральных выборах.

«Мертвая точка»

«Ночной»

История людей ночного города, где каждая смена может обернуться угрозой. Здесь нет героики — только выживание, усталость и опасные встречи. Проект из 12 серий тяготеет к психологическому триллеру и мрачной городской драме.

«Ночной»

«Один за всех»

Социально-криминальный сериал о человеке, берущем на себя роль защитника там, где официальные механизмы не работают. История из 12 эпизодов строится вокруг личной ответственности и цены решений, которые невозможно отменить.

«Один за всех»

Какую из этих премьер НТВ поставит сразу после «Скорой помощи 8», канал объявит незадолго до старта. Но именно эти восемь проектов сегодня считаются реальными претендентами на главный вечерний слот.

Фото: Кадр из сериала «Законник», «Извозчик», «Краш», «Кукушонок», «Лепила», «Мертвая точка», «Ночной», «Один за всех»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
