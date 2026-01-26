Меню
Это не продолжение «Полицейского с Рублевки», а даже круче: Петров и Бурунов впервые за 8 лет снялись вместе — очень жду премьеру

26 января 2026 19:06
Кадр из фильма «Комментируй это»

Дуэт доказал, что еще может приятно поразить зрителей.

Впервые за 8 лет с момента выхода последнего сезона сериала «Полицейский с Рублевки» Александр Петров и Сергей Бурунов встретились на съемочной площадке. В фильме «Комментируй это» оба актера сыграли знаковые роли. И возвращение этого дуэта очень ждали зрители.

Сюжет фильма «Комментируй это»

Супруги Катя и Иван находятся на грани развода. Между ними нет ни злости, ни ненависти, и даже чувства ещё не остыли. Просто им обоим кажется, что они стали абсолютно чужими людьми. В качестве последней попытки спасти отношения им предлагают странный эксперимент.

Это особый вид психотерапии. С парой целый месяц будет находиться специальный человек — Комментатор. Его задача — вслух озвучивать все их скрытые мысли, сиюминутные чувства и невысказанные обиды.

Создатели метода верят, что такая жёсткая, но честная практика поможет Кате и Ивану наконец услышать друг друга. Они смогут разобраться в том, что на самом деле разъедает их брак изнутри.

Кадр из фильма «Комментируй это»

Александр Петров и Сергей Бурунов в фильме «Комментируй это»

По сюжету фильма роль главного героя Ивана исполняет Александр Петров. А его начальника на экране играет Сергей Бурунов. В совместных сценах между персонажи немало ярких юмористических моментов — та дружеская «химия» межу актерами со времен «Полицейского с Рублевки» никуда не делась.

Сам Петров в интервью удивлялся такому долгому перерыву в их совместной работе.

«Меня до сих пор удивляет, почему никто до этого не предлагал нам сняться вместе», — отметил актер в интервью «Ведомостям».

Однако на премьере актёр раскрыл и другую причину. Оказалось, какое-то время они с Буруновым сами отказывались от подобных предложений. Их сдерживал страх повториться и создать тот же самый образ. Но в итоге оба поняли, что пора выходить из зоны комфорта и пробовать что-то новое.

Удалось ли им это, можно будет увидеть уже очень скоро. Фильм выходит в широкий прокат 29 января.

Фото: Кадры из фильма «Комментируй это» (2026)
Светлана Левкина
