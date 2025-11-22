7,9 против 7,0 — зрители ругали «Метод 3», но рейтинг показывает: он уже лучше 2 сезона

С сериалом «Метод» всегда так: сначала громкий взрыв эмоций, потом — осмысление. «Метод 3» не стал исключением: едва вышли первые серии, по сети прокатилась волна раздражения.
Но рейтинг 7,9 на «Кинопоиске» (на момент публикации) говорит сам за себя — сезон уже обошёл «Метод 2» (7,0) и уверенно держит путь к первому (8,4).
Почему зрители раскритиковали сериал
Третий сезон отказался от привычной мрачной камерности. Родион Меглин теперь не одиночка, а руководитель команды из восьми бывших преступников.
Акцент сместился на них, и зрители вспыхнули: «Это уже не тот “Метод”».
Зачем сериалу новая концепция
Юрий Быков вернулся в режиссерское кресло и сделал ход, который многим показался рискованным: каждая серия — отдельное дело, а команда работает как единый организм.
В центре внимания — психология группы и новые механики охоты за преступниками.
Кологривый и компания — главный драйвер сезона
Зверь в исполнении Никиты Кологривого стал тем персонажем, которого обсуждают чаще всех.
В отзывах пишут: «Он играет на грани — за ним наблюдать интересно».
Да, местами экспериментально, местами провокационно — но именно это делает сезон живым.
«Лучше всего именно третий “Метод” смотрится, если честно воспринимать его вселенную как мрачноватый комикс», — наблюдает зритель.
Так почему 7,9
Несмотря на первую резкую реакцию, зрители продолжают смотреть — и поднимать рейтинг. Многие признают: непривычность концепции оттолкнула, но по мере развития сезона структура начинает работать лучше, чем ожидалось.
