7,9 против 7,0 — зрители ругали «Метод 3», но рейтинг показывает: он уже лучше 2 сезона

Новый сезон сменил правила игры — и именно это стало главным камнем преткновения.

С сериалом «Метод» всегда так: сначала громкий взрыв эмоций, потом — осмысление. «Метод 3» не стал исключением: едва вышли первые серии, по сети прокатилась волна раздражения.

Но рейтинг 7,9 на «Кинопоиске» (на момент публикации) говорит сам за себя — сезон уже обошёл «Метод 2» (7,0) и уверенно держит путь к первому (8,4).

Почему зрители раскритиковали сериал

Третий сезон отказался от привычной мрачной камерности. Родион Меглин теперь не одиночка, а руководитель команды из восьми бывших преступников.

Акцент сместился на них, и зрители вспыхнули: «Это уже не тот “Метод”».

Зачем сериалу новая концепция

Юрий Быков вернулся в режиссерское кресло и сделал ход, который многим показался рискованным: каждая серия — отдельное дело, а команда работает как единый организм.

В центре внимания — психология группы и новые механики охоты за преступниками.

Кологривый и компания — главный драйвер сезона

Зверь в исполнении Никиты Кологривого стал тем персонажем, которого обсуждают чаще всех.

В отзывах пишут: «Он играет на грани — за ним наблюдать интересно».

Да, местами экспериментально, местами провокационно — но именно это делает сезон живым.

«Лучше всего именно третий “Метод” смотрится, если честно воспринимать его вселенную как мрачноватый комикс», — наблюдает зритель.

Так почему 7,9

Несмотря на первую резкую реакцию, зрители продолжают смотреть — и поднимать рейтинг. Многие признают: непривычность концепции оттолкнула, но по мере развития сезона структура начинает работать лучше, чем ожидалось.

Также прочитайте: Что видишь? Леру! И кто она? «Метод 3» даже не вышел, а интрига уже есть — неужели новая героиня «из наших» дочь Меглина?