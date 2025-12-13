Меню
Киноафиша Статьи 776 837 просмотров за 18 часов: HBO показал тизеры «Эйфории», «Дома дракона», «Фонарей» и не только — в 2026 будет жарко (видео)

13 декабря 2025 10:51
Кадр из сериала «Дом дракона»

Кажется, HBO и Max делают ставку на крупные франшизы и долгую игру.

HBO и Max показали промо с главными релизами на 2026 год. В одном ролике — первые кадры третьих сезонов «Эйфории» и «Дома дракона», а также тизеры новых проектов: «Фонари» и «Рыцарь Семи королевств».

Пакет выглядит как программное заявление платформы на ближайшие годы.

«Эйфория»: скачок во времени и новые ставки

Третий сезон драмы Сэма Левинсона выйдет в апреле 2026 года. События развернутся через пять лет после финала второго сезона. Ру в исполнении Зендаи отправится в Мексику, чтобы закрыть старый долг.

Кэсси и Нейт поженятся, Джулс уедет учиться искусству. В истории снова появятся Мэдди и Лекси. Производство сезона затянулось из-за забастовки в Голливуде и потерь в команде проекта.

«Дом дракона» и новые спин-оффы

Летом 2026 года выйдет третий сезон «Дома дракона». Уже известно, что четвертый сезон запланирован на 2028 год и может стать финальным.

18 января стартует сериал «Рыцарь Семи королевств» — экранизация новелл Джорджа Мартина. Проекту уже одобрили второй сезон.

«Фонари»: ставка DC

В конце лета Max представит сериал «Фонари», часть новой DC-вселенной Джеймса Ганна и Питера Сафрана. В центре сюжета — Джон Стюарт и Хэл Джордан, расследующие убийство, связанное с Корпусом Зеленых Фонарей.

Что еще показали

В ролике мелькнули кадры новых сезонов «Индустрии», «Хитростей», «Позолоченного века», «Дюны: Пророчество» и «Питта», а также тизер ситкома «Стюарт не смог спасти вселенную» из мира «Теории Большого взрыва».

Кажется, HBO и Max делают ставку на крупные франшизы и долгую игру. 2026 год для платформы станет точкой перезапуска сразу нескольких ключевых вселенных.

Также пройдите тест: кто вы из сериала «Дом дракона»? Ответьте на 5 вопросов, чтобы узнать

Фото: Кадр из сериала «Дом дракона»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
