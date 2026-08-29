776 000 000 долларов сборов: «Истребитель демонов» — самое кассовое аниме, а знаете, кто был лидером раньше?

Удивительно, но картина обошла не работу Миядзаки и не «Атаку титанов», а совсем другой тайтл.

«Истребитель демонов» превратился в настоящий мировой феномен. Полнометражные фильмы франшизы собирают огромную аудиторию и бьют кассовые рекорды, оставляя позади многих конкурентов. Но нынешний успех не всегда был главным достижением японской анимации.

До «Истребителя демонов» звание самого кассового аниме принадлежало другому известному проекту. Причём, этот конкурент может оказаться не таким очевидным, как кажется.

Кассовый успех

В июле прошлого года в Японии состоялась премьера полнометражного аниме «Истребитель демонов: Бесконечная крепость». Спустя чуть больше двух месяцев, в сентябре, фильм добрался и до российских зрителей.

Премьеры поклонники ждали несколько лет, поэтому появление картины вызвало большой интерес. В новой части история вышла на особенно важный этап: герои столкнулись с главными противниками, а последствия этих сражений определили судьбу многих персонажей.

Масштаб интереса к фильму подтвердили и кассовые сборы. «Бесконечная крепость» к этому моменту заработала $776 млн по всему миру и установила новый рекорд, став самым кассовым аниме в истории.

Прошлый лидер

Примечательно, что предыдущим обладателем этого достижения было не одно из аниме легендарного Миядзаки или культовая «Атака титанов». Лидерство принадлежало также «Истребителю демонов». До выхода «Бесконечной крепости» первое место занимал полнометражный фильм «Поезд "Бесконечный"», выпущенный в 2020 году.

Та картина собрала $507 млн. Теперь её рекорд превзошла новая часть франшизы, поэтому «Истребитель демонов» фактически обошёл сам себя в борьбе за звание самого кассового аниме.

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