Киноафиша Статьи 7,7 млн долларов за 39 секунд на экране: гонорары этого актера из «Миссии невыполнима» не снились даже Тому Крузу

7,7 млн долларов за 39 секунд на экране: гонорары этого актера из «Миссии невыполнима» не снились даже Тому Крузу

22 сентября 2025 22:00
Кадр из фильма «Миссия невыполнима: Протокол Фантом»

Он выбил себе выгодные условия.

В 2016 году Джулия Робертс стала объектом зависти каждого актёра в Голливуде, ведь она договорилась о невероятно выгодном контракте. За 4 дня съемок в ленте «Несносные леди» она заработала 3 млн долларов, то есть по 750 тыс в день.

При этом, появление актрисы в картине — это просто камео, на экране она возникает всего на несколько минут. Но оказалось, что у Робертс есть еще более хитроумный коллега: этот актер получил 7,7 миллиона долларов за 39 секунд в блокбастере.

Винг Реймз в фильме «Миссия невыполнима: Протокол Фантом»

Исполнитель роли хакера Лютера Стикелла Винг Реймз появился во франшизе еще в ленте «Миссия невыполнима 3». Тогда он заработал за свою эпизодическую роль 3,5 млн долларов. Но в сиквеле решил просить о большем.

Студия Paramount даже собиралась отказаться от персонажа, но в итоге передумала и согласилась на все его условия. В результате за очень короткий эпизод на экране длительностью 39 секунд Реймз получил рекордные 7,7 миллиона долларов.

Кадр из фильма «Миссия невыполнима: Протокол Фантом»

Для сравнения Том Круз заработал за ленту 75 млн, но он и присутствует практически в каждом кадре из 132 минут хронометража. Если бы у него была «ставка» Реймза, его доход исчислялся бы миллиардами.

Сюжет фильма «Миссия невыполнима: Протокол Фантом»

После взрыва Кремля агента Итана Ханта обвиняют в причастности к теракту. Его отстраняют от дел, а всю команду ликвидируют. Оставшись без поддержки, Хант вынужден действовать в одиночку, чтобы предотвратить новую катастрофу.

Парадокс в том, что помочь ему должна именно та самая расформированная группа спецагентов. Их истинные мотивы остаются под вопросом, а доверять приходится тем, кого уже официально не существует.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Фото: Кадры из фильма «Миссия невыполнима: Протокол Фантом» (2011)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
