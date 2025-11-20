Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 7648 дней на экране: хит «Тайны следствия» с Ковальчук установил официальный рекорд — ни одному другому сериалу это не снилось

7648 дней на экране: хит «Тайны следствия» с Ковальчук установил официальный рекорд — ни одному другому сериалу это не снилось

20 ноября 2025 11:21
Кадр из сериала «Тайны следствия»

Картину отметили за долгую «жизнь» в эфире.

Детективный сериал «Тайны следствия» известен даже тем зрителям, которые не досмотрели до конца даже одну серию. Проект-долгожитель идет в эфире уже два десятка лет и не сбавляет рейтингов.

Более того, главную роль Марии Швецовой на экране все это время держит за собой Анна Ковальчук — удивительное постоянство в профессии. На днях рекорд «Тайн следствия» наконец официально был зафиксирован.

Рекорд сериала

Сериал совершил беспрецедентное достижение, закрепив свое присутствие в Книге рекордов России. Этот проект сейчас не имеет аналогов по длительности трансляции в эфирном пространстве.

Как официально сообщила пресс-служба телеканала «Россия», хронология показа составляет впечатляющие 7 648 дней. Сертификат с отметкой о фиксации рекорда был вручен Анне Ковальчук.

«Я до сих пор помню самое начало, пробы и то, как меня согласовали на пилот», — поделилась актриса.

Кадр из сериала «Тайны следствия»

25 сезон «Тайн следствия»

Юбилейный сезон проекта дебютировал на цифровой платформе «Смотрим». В скором времени поклонники смогут увидеть новые эпизоды и в эфире «России».

Отправной точкой сюжета становится торжественный юбилей бывшей сотрудницы, омраченный масштабным взрывом.

Личная жизнь Швецовой претерпевает значительные изменения. Пережив публичный разрыв с журналистом Васнецовым, героиня выбирает путь строгой секретности. Она тщательно скрывает свои новые романтические отношения не только от коллег по работе и близких друзей, но даже от наследницы.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что режиссер «Тайн следствия» сняла продолжение сериала о выживании в эпоху перемен.

Фото: Кадры из сериала «Тайны следствия»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Борисов ворвался в топ-3, Бурунов удержал 2 место: кто же стал актером №1 — и кого россияне выбрали лучшей актрисой? ВЦИОМ подвел итоги 2025 года Борисов ворвался в топ-3, Бурунов удержал 2 место: кто же стал актером №1 — и кого россияне выбрали лучшей актрисой? ВЦИОМ подвел итоги 2025 года Читать дальше 19 ноября 2025
1 000 000 зрителей только за сутки: грандиозный финал «Камбэка» обеспечил хиту второй сезон 1 000 000 зрителей только за сутки: грандиозный финал «Камбэка» обеспечил хиту второй сезон Читать дальше 16 ноября 2025
Серия, которую посмотрели 318 374 631 человек: почему «До новых встреч!» стала феноменом «Маши и Медведя» Серия, которую посмотрели 318 374 631 человек: почему «До новых встреч!» стала феноменом «Маши и Медведя» Читать дальше 21 ноября 2025
В будущих «Мстителях» появится любимый супергерой нулевых? Инсайдеры раскрыли самый громкий камбэк десятилетия В будущих «Мстителях» появится любимый супергерой нулевых? Инсайдеры раскрыли самый громкий камбэк десятилетия Читать дальше 21 ноября 2025
Ноябрь принесет 5 сезон «Очень странных дел» — но поставит ли он точку в истории Хоукинса? Вот что говорят создатели о финале и спин-оффах Ноябрь принесет 5 сезон «Очень странных дел» — но поставит ли он точку в истории Хоукинса? Вот что говорят создатели о финале и спин-оффах Читать дальше 20 ноября 2025
Более 3000 эпизодов, но любимых около 10: самые лучшие серии «Следа» про сотрудников ФЭС по мнению зрителей, которые надо смотреть в первую очередь Более 3000 эпизодов, но любимых около 10: самые лучшие серии «Следа» про сотрудников ФЭС по мнению зрителей, которые надо смотреть в первую очередь Читать дальше 20 ноября 2025
«Хабенского жалко: он выше такого материала»: как фанаты встретили возвращение Меглина и чем удивил 3 сезон — первые отзывы «Хабенского жалко: он выше такого материала»: как фанаты встретили возвращение Меглина и чем удивил 3 сезон — первые отзывы Читать дальше 20 ноября 2025
Финал уже 21 ноября: вспоминаем, что происходило в драме «Как приручить лису» — краткое содержание всех серий Финал уже 21 ноября: вспоминаем, что происходило в драме «Как приручить лису» — краткое содержание всех серий Читать дальше 20 ноября 2025
«Наш ответ "Крёстному отцу" и "Острым козырькам"»: почему «Константинополь» негласно прозвали главным криминальным открытием 2025 года «Наш ответ "Крёстному отцу" и "Острым козырькам"»: почему «Константинополь» негласно прозвали главным криминальным открытием 2025 года Читать дальше 20 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше