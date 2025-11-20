7648 дней на экране: хит «Тайны следствия» с Ковальчук установил официальный рекорд — ни одному другому сериалу это не снилось

Детективный сериал «Тайны следствия» известен даже тем зрителям, которые не досмотрели до конца даже одну серию. Проект-долгожитель идет в эфире уже два десятка лет и не сбавляет рейтингов.
Более того, главную роль Марии Швецовой на экране все это время держит за собой Анна Ковальчук — удивительное постоянство в профессии. На днях рекорд «Тайн следствия» наконец официально был зафиксирован.
Рекорд сериала
Сериал совершил беспрецедентное достижение, закрепив свое присутствие в Книге рекордов России. Этот проект сейчас не имеет аналогов по длительности трансляции в эфирном пространстве.
Как официально сообщила пресс-служба телеканала «Россия», хронология показа составляет впечатляющие 7 648 дней. Сертификат с отметкой о фиксации рекорда был вручен Анне Ковальчук.
«Я до сих пор помню самое начало, пробы и то, как меня согласовали на пилот», — поделилась актриса.
25 сезон «Тайн следствия»
Юбилейный сезон проекта дебютировал на цифровой платформе «Смотрим». В скором времени поклонники смогут увидеть новые эпизоды и в эфире «России».
Отправной точкой сюжета становится торжественный юбилей бывшей сотрудницы, омраченный масштабным взрывом.
Личная жизнь Швецовой претерпевает значительные изменения. Пережив публичный разрыв с журналистом Васнецовым, героиня выбирает путь строгой секретности. Она тщательно скрывает свои новые романтические отношения не только от коллег по работе и близких друзей, но даже от наследницы.
