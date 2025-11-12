7300000 просмотров за неделю — это много, но только не для «Ведьмака»: показываем в цифрах, насколько плох 4 сезон

Только кажется, что новый сезон успешен.

Новый сезон «Ведьмака» от Netflix стартовал с громких ожиданий и холодного приёма. Сериал, некогда главный фэнтези-хит платформы, стремительно теряет аудиторию — и цифры это подтверждают.

Цифры говорят сами за себя

По данным What's on Netflix, четвёртый сезон собрал всего 7,3 миллиона просмотров за первую неделю. Для сравнения: третий стартовал с 15,2 миллиона, а второй и вовсе с 18,5. Потеря — более 50%.

Даже среди англоязычных релизов Netflix сериал уступает конкурентам: новые проекты собрали свыше 11 миллионов, не говоря уже о «Бриджертонах» и «Очень странных делах», чьи премьеры стабильно переваливают за двадцать.

Зрители не поверили новому Геральту

После ухода Генри Кавилла шоу потеряло не только лицо, но и часть обаяния. Лиам Хемсворт, сменивший актёра в роли Геральта, оказался под пристальным вниманием фанатов, и, судя по отзывам, зрители пока не готовы принять нового ведьмака.

Смешанные оценки и холодная реакция аудитории лишь усилили падение интереса. По данным Samba TV, первую серию нового сезона в США посмотрело на 35% меньше домохозяйств, чем старт третьего.

Что будет дальше

Netflix всё же не собирается ставить крест на франшизе. Пятый сезон уже в постпродакшене и должен стать финальным. Но удержать зрителей без Кавилла будет задачей не из лёгких — особенно когда конкуренты выпускают фэнтези-проекты с куда более впечатляющими цифрами и критикой.

Всё указывает на то, что «Ведьмак» вступил в свою самую тёмную эпоху — и даже магия старого континента вряд ли спасёт сериал от угасания.

Ранее мы писали: Пересилив себя, включила 4 сезон «Ведьмака»: Геральт с лицом Хемсворта не так уж плох, но в сериале есть другие проблемы.