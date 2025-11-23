Меню
Киноафиша Статьи 730 млн долларов зрители заплатили за билеты в кино: эта новинка аниме побила рекорды Миядзаки, но до китайского хита еще далеко

730 млн долларов зрители заплатили за билеты в кино: эта новинка аниме побила рекорды Миядзаки, но до китайского хита еще далеко

23 ноября 2025 08:27
Кадр из мультфильма «Истребитель демонов: Бесконечная крепость»

Релиз продолжает лидировать в прокате.

«Истребитель демонов: Бесконечная крепость» продолжает бить все мыслимые рекорды. В Японии картина уже стала абсолютным лидером проката, оставив позади даже легендарные аниме-хиты.

Но одну мировую вершину новый релиз еще не покорил и вряд ли до нее дотянется.

Сюжет мультфильма «Истребитель демонов: Бесконечная крепость»

После трагической гибели семьи Тандзиро Камадо юноша вступает в Корпус Истребителей Демонов. Его сестра Нэдзуко, превращенная в демона, становится его верной спутницей. Вместе с друзьями Зеницу и Иносуке он сражается с монстрами.

В разгар подготовки к решающей битве прародитель демонов Музан Кибуцудзи нападает на лидера Корпуса. Тандзиро и Хашира бросаются на помощь, но оказываются запертыми в Замке Бесконечности. Здесь начинается финальное противостояние, где судьба всех истребителей висит на волоске.

Рекорд мультфильма «Истребитель демонов: Бесконечная крепость»

«Истребитель демонов: Бесконечная крепость» преодолел планку в 730 миллионов долларов мировых сборов. Этот результат сделал аниме абсолютным рекордсменом японского кинопроката.

Прежним лидером оставались «Унесенные призраками» Хаяо Миядзаки с их 396 миллионами по курсу на тот период времени.

Кадр из мультфильма «Унесенные призраками»

Однако на глобальной арене японскому феномену приходится считаться с китайским конкурентом. Анимационный хит «Нэчжа побеждает Царя драконов», стартовавший в январе 2025 года, демонстрирует феноменальные результаты.

Кадр из мультфильма «Нэчжа побеждает Царя драконов»

Его сборы приближаются к 2,2 миллиардам долларов, причем основной вклад обеспечил международный прокат за пределами США. Такой разрыв пока остается слишком значительным для японского проекта.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» станет трилогией фильмов.

Фото: Кадры из мультфильмов «Нэчжа побеждает Царя драконов» (2025), «Унесенные призраками» (2001), «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» (2025)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
