Какой на самом деле была Ванга? Этот сериал с Еленой Яковлевой посмотрела взахлеб – эпизоды длятся 52 минуты, но хочется еще и еще

В фильмографии Елены Яковлевой немало картин, однако особенно стоит выделить «Вангелию». Это великолепный байопик, который не стоит упускать.

О чем проект

Это биографическая лента о жизни прославленной болгарской ясновидящей Ванги (Вангелии Гущеровой), охватывающая период с 1911 по 2002 год. Сюжет подан через откровенный рассказ пожилой провидицы молодой журналистке Алисе, в котором она вспоминает свою трагическую судьбу, утрату зрения, встречи с политическими деятелями и мистические откровения.

Роль Елены Яковлевой

В пожилом возрасте Вангу сыграла Елена Яковлева, которой пришлось столкнуться со сложным гримом. Кроме того актрисе пришлось играть роль зажмурившись. Художник по гриму Роман Доренский «делал» лицо Ванги фактически четыре месяца. Перед каждой сценой Яковлевой приходилось сидеть на гриме по 4-5 часов.

На роль Ванги в пожилом возрасте приглашали Инну Чурикову, Римму Маркову, Валентину Талызину. Маркова и Талызина отказались, а Чурикова согласилась, но перед съемками получила сложный перелом.