Киноафиша Статьи 705,5 млн на 2 сезона: Disney раскрыла, какой сериал из «Звёздных войн» стал самым дорогим

705,5 млн на 2 сезона: Disney раскрыла, какой сериал из «Звёздных войн» стал самым дорогим

30 ноября 2025 08:56
Кадр из сериала «Андор»

Проект заслужил признание аудитории.

Disney крайне неохотно раскрывает данные о бюджетах своих проектах. Но слухи о дороговизне «Андора» ходили и раньше.

Поговаривали, что сериал обошелся студии более чем в 500 млн. Но итоговая сумма вышла даже больше.

Бюджет «Андора»

Сериал «Звёздные войны: Андор» оказался самым дорогим проектом во всей франшизе — его два сезона обошлись Disney в рекордные 705,5 миллиона долларов.

При этом ему удалось то, что редко случается с многосерийными проектами: не просто сохранить, но и улучшить зрительские оценки в продолжении. Если первый сезон получил 88% на Rotten Tomatoes, то второй и вовсе поднялся до 89%.

Секрет успеха кроется в подходе: вместо тотальной компьютерной графики создатели сделали ставку на практические эффекты и полноразмерные декорации на студии Pinewood. Это позволило добиться той самой достоверности, которую зрители оценили.

Кадр из сериала «Андор»

Расходы Disney

Компания официально объявила, что с 2019 года инвестировала в британское кинопроизводство колоссальные 4,8 миллиарда долларов. На эти средства было создано целых 41 телевизионное шоу и 29 полнометражных фильмов.

Однако сейчас такая масштабная производственная волна идет на спад, и в обозримом будущем столь грандиозных трат не предвидится. Поклонникам «Звёздных войн» придется запастись терпением: следующая глава саги, фильм «Звёздный истребитель» с Райаном Гослингом в главной роли, выйдет только в мае 2027 года.

Ранее портал «Киноафиша» писал, как на самом деле выглядят джавы.

Фото: Кадры из сериала «Андор»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
