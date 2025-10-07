7 сезонов, 20 наград, рейтинг 95% на RT и миллионы зрителей по всему миру: «Чужестранка» признана самым красивым фэнтези-сериалом десятилетия

Сериал, получивший BAFTA, «Сатурн» и звание «Самого захватывающего», но это далеко не все статуэтки.

Когда Apple и Netflix спорят за рейтинги, один старый добрый канал Starz тихо забрал себе весь фэнтези-трон. «Чужестранка» — сериал, который начинался как романтическая история медсестры из 40-х и неожиданно превратился в сагу о времени, любви и выживании.

Снятый по книгам Дианы Гэблдон, он сочетает нежность и жестокость, историческую правду и волшебство, за которые зрители цепляются, как за спасительный якорь. А еще его называют самым красивым чуть ли не за всю историю кино.

«Эмми», «Сатурн» и любовь зрителей

«Чужестранка» собрала столько наград, что ими можно заполнить целый зал в Эдинбурге: премии «Сатурн» за лучший фэнтези-сериал, призы BAFTA Scotland, награды Гильдии костюмеров, а также титул «Самого захватывающего нового сериала» по версии Critics’ Choice.

Катрина Балф — трижды признана лучшей актрисой, а Сэм Хьюэн стал символом современного героя — не супермена, а мужчины, который готов пройти через века ради одной женщины.

Среди прочего — премии за лучший звук, дизайн костюмов и награду Women's Image Network за «выдающуюся актрису». Даже у Голливудской ассоциации монтажёров сериал получил свою отметку за атмосферу, где каждый кадр работает на историю.

Путешествие, где время теряет власть

Сюжет начинается в 1945 году: военная медсестра Клэр Рэндолл с мужем приезжает в Шотландию и случайно переносится на двести лет назад, в 1743-й. Среди кланов и восстаний она встречает Джейми Фрейзера — шотландского воина, из-за которого миллионы зрительниц поверили, что настоящая любовь может пережить столетия.

Каждый сезон основан на отдельной книге: от «Чужестранки» до «Эха в кости». В сериале есть всё — страсть, война, история и немного мистики. Рейтинги тоже радуют. На КП он 8 из 10, а на Rotten Tomatoes 7 сезон взял 95% положительных отзывов.

Почему «Чужестранка» покорила мир

Во-первых, за неё отвечает Рональд Д. Мур — создатель «Звёздного крейсера "Галактика"». Во-вторых, визуальный стиль сериала признан эталоном: костюмы вручную старят терками для сыра, а килты стирают до дыр, чтобы выглядели по-настоящему поношенными. Во-третих, съёмки почти полностью проходили в Шотландии — без павильонных декораций и зелёного экрана.

А ещё у сериала есть музыкальный гимн — адаптация старинной шотландской песни The Skye Boat Song. Услышав её, зрители уже не путают «Чужестранку» ни с одним другим сериалом.

И немного волшебства за кадром

Сэм Хьюэн стал первым утверждённым актёром, но автор книги Диана Гэблдон сначала отказалась от него — «слишком гротескный». Через неделю она передумала. А Катрина Балф, которая сыграла Клэр, до актёрства успела открыть и закрыть показы Chanel и Louis Vuitton.

Семь сезонов спустя «Чужестранка» остаётся не просто сериалом — это эпос о любви и времени, который удерживает рейтинги там, где другие проекты давно бы сгорели, пишет автор Дзен-канала «Хорошее кино».

