7 серий, от которых невозможно оторваться: этот триллер про двойную жизнь в маске — тайный фаворит подписчиков Netflix

6 декабря 2025 22:00
«Девушка в маске»

Корейский проект о стримерше с секретом не обсуждают на всех площадках, но смотрят запоем.

Сериал «Девушка в маске» (2023) на Netflix прошёл тише крупных хитов, но именно такие проекты часто оказываются самыми цепляющими.

Семь серий — формат без провисаний и лишних линий. Зрительский рейтинг на IMDb — 7,4, и это тот самый случай, когда оценки формируются не информационным шумом, а рекомендациями «из рук в руки».

«Девушка в маске»: что в сюжете

Днём Ким Мо-ми — незаметная офисная сотрудница. Ночью — популярная стримерша в блестящей маске, скрывающая лицо от тысяч зрителей.

Интернет даёт ей то, чего не хватает в реальной жизни: внимание, признание и ощущение собственной значимости.

Двойная жизнь кажется безопасной игрой, пока в неё не начинают вмешиваться случай, чужая одержимость и чужие ошибки.

Двойная жизнь без страховки

История стартует как драма о комплексах и сетевой анонимности, но довольно быстро уходит в сторону криминального триллера.

Иллюзия контроля рассыпается, а каждое новое решение героини только сильнее затягивает её в воронку последствий.

«Девушка в маске»

Меняется не только героиня

Сюжет выстроен через постоянную смену точек зрения. Одни и те же события показываются глазами разных персонажей, и почти каждый второстепенный герой получает собственную драму, страх и мотив.

Не про шоу, а про цену выбора

За историей стриминга скрыт разговор о зависимости от чужого одобрения, страхе быть собой и хрупкости границы между реальной личностью и сетевым образом. Это делает сериал психологически гораздо глубже, чем кажется на старте.

«Девушка в маске» не попала в громкие топы, но зрители, посмотревшие её до конца, чаще всего советуют сериал другим. Компактный формат, плотный сюжет и ощущение авторской интонации работают сильнее рекламных волн.

Фото: Кадр из сериала «Девушка в маске»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
