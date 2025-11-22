7 российских фантастических сериалов, которые смотрят взахлёб: параллельные миры, временные петли, роботы и Марс — у всех отличные рейтинги

У каждого сериала свой сильный крючок: от альтернативной истории до зомби-катастрофы.

Российская фантастика становится всё разнообразнее: зрители охотно смотрят истории про апокалипсис, скачки во времени, кибернетическое будущее и параллельные вселенные.

В этом списке — семь сериалов, которые получили высокие оценки зрителей и смотрятся на одном дыхании.

«Пробуждение» (2021)

Следователь Павел Фролов после аварии обнаруживает, что живёт в двух реальностях. В одной жива жена, в другой — сын. В зависимости от мира у него на запястье появляется различающий знак.

Фролов пытается расследовать причину «расщепления» жизни и одновременно удержать две семьи, существующие параллельно.

Кинопоиск: 8.3.

«Кибердеревня» (2023-…)

Будущее 2085 года, где Марс стал новой деревней. Бывший инженер Николай Кулибин ведёт хозяйство с помощью роботов, но всё рушится, когда его бывший партнёр попадает в тело машины из-за экспериментального устройства.

Теперь «Робогозин» ищет своё тело, а Николай — способ спасти ферму от корпорации.

Кинопоиск: 8.1.

«Лучше, чем люди» (2018-2019)

В 2029 году человекоподобные роботы стали частью быта, но уникальная супербот Ариса нарушает привычный порядок.

Она способна на самостоятельные решения и оказывается втянутой в конфликт между семьёй, к которой попадает, и группировкой противников роботов.

Кинопоиск: 7.9.

«Эпидемия» (2018-…)

Москва переживает вспышку неизвестного вируса: электричество отключается, ресурсы заканчиваются.

Сергей, главный герой, забирает семью и пытается вывести родных в безопасное место — в Карелию. Группа сталкивается с мародёрами, заражёнными и собственными страхами.

Кинопоиск: 7.8.

«Чернобыль: Зона отчуждения» (2014-2017)

Пятеро друзей гонятся за мошенником и случайно оказываются в Припяти. Там они сталкиваются с аномалиями и переносятся в 1986 год — за несколько дней до аварии.

Их вмешательство меняет историю: в альтернативной реальности катастрофа происходит в США, а СССР сохраняется.

Кинопоиск: 7.7.

«Обратная сторона Луны» (2012-2016)

Капитан полиции Михаил Соловьёв, преследуя преступника, попадает в аварию и просыпается в 1979 году — в теле своего отца.

Он продолжает охоту за маньяком, который тоже переместился во времени, и пытается изменить будущее, не разрушив настоящее.

Кинопоиск: 7.7.

«Выжить после» (2013-2016)

Группа молодых людей становится частью эксперимента корпорации «Вершина». После аварии вирус попадает в вентиляцию московского метро, женщины детородного возраста превращаются в агрессивных мутантов, а столица пустеет.

Героям приходится бороться за жизнь в разрушенной Москве.

Кинопоиск: 7.7.

Также прочитайте: У «Иллюзии обмана 3» достойные конкуренты: 5 фильмов ноября, от которых невозможно оторваться