7 российских фантастических сериалов, которые смотрят взахлёб: параллельные миры, временные петли, роботы и Марс — у всех отличные рейтинги

Российская фантастика становится всё разнообразнее: зрители охотно смотрят истории про апокалипсис, скачки во времени, кибернетическое будущее и параллельные вселенные.
В этом списке — семь сериалов, которые получили высокие оценки зрителей и смотрятся на одном дыхании.
«Пробуждение» (2021)
Следователь Павел Фролов после аварии обнаруживает, что живёт в двух реальностях. В одной жива жена, в другой — сын. В зависимости от мира у него на запястье появляется различающий знак.
Фролов пытается расследовать причину «расщепления» жизни и одновременно удержать две семьи, существующие параллельно.
Кинопоиск: 8.3.
«Кибердеревня» (2023-…)
Будущее 2085 года, где Марс стал новой деревней. Бывший инженер Николай Кулибин ведёт хозяйство с помощью роботов, но всё рушится, когда его бывший партнёр попадает в тело машины из-за экспериментального устройства.
Теперь «Робогозин» ищет своё тело, а Николай — способ спасти ферму от корпорации.
Кинопоиск: 8.1.
«Лучше, чем люди» (2018-2019)
В 2029 году человекоподобные роботы стали частью быта, но уникальная супербот Ариса нарушает привычный порядок.
Она способна на самостоятельные решения и оказывается втянутой в конфликт между семьёй, к которой попадает, и группировкой противников роботов.
Кинопоиск: 7.9.
«Эпидемия» (2018-…)
Москва переживает вспышку неизвестного вируса: электричество отключается, ресурсы заканчиваются.
Сергей, главный герой, забирает семью и пытается вывести родных в безопасное место — в Карелию. Группа сталкивается с мародёрами, заражёнными и собственными страхами.
Кинопоиск: 7.8.
«Чернобыль: Зона отчуждения» (2014-2017)
Пятеро друзей гонятся за мошенником и случайно оказываются в Припяти. Там они сталкиваются с аномалиями и переносятся в 1986 год — за несколько дней до аварии.
Их вмешательство меняет историю: в альтернативной реальности катастрофа происходит в США, а СССР сохраняется.
Кинопоиск: 7.7.
«Обратная сторона Луны» (2012-2016)
Капитан полиции Михаил Соловьёв, преследуя преступника, попадает в аварию и просыпается в 1979 году — в теле своего отца.
Он продолжает охоту за маньяком, который тоже переместился во времени, и пытается изменить будущее, не разрушив настоящее.
Кинопоиск: 7.7.
«Выжить после» (2013-2016)
Группа молодых людей становится частью эксперимента корпорации «Вершина». После аварии вирус попадает в вентиляцию московского метро, женщины детородного возраста превращаются в агрессивных мутантов, а столица пустеет.
Героям приходится бороться за жизнь в разрушенной Москве.
Кинопоиск: 7.7.
