Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Хотели хайпануть, но получили 7% на RT и вагон и маленькую тележку претензий: критики разнесли «Возвращение в Сайлент Хилл» Кристофа Гана ещё до премьеры

Хотели хайпануть, но получили 7% на RT и вагон и маленькую тележку претензий: критики разнесли «Возвращение в Сайлент Хилл» Кристофа Гана ещё до премьеры

23 января 2026 08:56
«Возвращение в Сайлент Хилл»

Фильм пока не вышел в прокат, а его репутация уже получила серьёзный удар.

Психологический хоррор «Возвращение в Сайлент Хилл» Кристофа Гана выходит 23 января, однако первые отзывы критиков уже сформировали вокруг картины жёсткий фон. Картина стартовала с одного из самых низких показателей сезона и сразу попала под волну резкой критики.

Первые цифры

На Rotten Tomatoes опубликовано 15 рецензий, и на данный момент рейтинг фильма составляет всего 7%. Такой результат сразу поставил «Возвращение в Сайлент Хилл» в разряд самых неудачно принятых жанровых премьер сезона.

Почти все отзывы сходятся в одном: картина не справилась с задачей вернуть культовый мир в актуальное кино.

Как отреагировали крупные издания

The Guardian поставил фильму 2 из 5, отметив, что «непросто снять фильм ужасов, в котором герой скорее проявляет мимолётное любопытство, чем испытывает страх». Критик подчёркивает, что происходящее на экране не вызывает ожидаемой реакции и быстро теряет эффект присутствия.

В IGN оценка оказалась чуть выше — 5 из 10, но тон остался холодным.

«Адаптация, которая никак не улучшает оригинал и не добавляет ничего нового», — холодно высказался рецензент о ленте.

И добавил, что тем, кто ищет сильные впечатления, «лучше просто сыграть в Silent Hill 2».

Collider оказался ещё жёстче и выставил 3 из 10, заявив, что сильная основа превратилась в неубедительную и местами смехотворную адаптацию, которая ставит под сомнение саму идею возвращения в этот мир.

«Возвращение в Сайлент Хилл»

За что фильм критикуют чаще всего

В рецензиях регулярно повторяются одни и те же претензии: запутанная структура сюжета, слабая визуальная составляющая и актёрская игра, которая выглядит чрезмерной.

GamesRadar+ снизил оценку до 1,5 из 5, подчеркнув, что фильм не работает ни как психологический хоррор, ни как самостоятельная история.

Почему старт оказался таким болезненным

От «Возвращения в Сайлент Хилл» ждали аккуратного и осмысленного продолжения культовой темы. Однако первые отзывы показывают, что ставка на узнаваемое название и ностальгию не сработала. При 7% на Rotten Tomatoes фильм входит в прокат с крайне тяжёлым багажом и уже сейчас выглядит одним из самых спорных релизов года.

Также прочитайте: Тихий, холодный, затягивающий: чем криминальный сериал «Ценный кадр» берёт зрителя и критиков — 83% на RT

Фото: Кадр из фильма «Возвращение в Сайлент Хилл»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Андреасян экранизировал «Сказку о царе Салтане», но получилась «наша "Одиссея" Гомера»: что осталось от Пушкина и когда премьера Андреасян экранизировал «Сказку о царе Салтане», но получилась «наша "Одиссея" Гомера»: что осталось от Пушкина и когда премьера Читать дальше 22 января 2026
Горячая новинка с Мадсом Миккельсеном и его постоянным напарником Николаем Ли Каасом: между прочим, фильм придумал и снял сценарист «Меча короля» Горячая новинка с Мадсом Миккельсеном и его постоянным напарником Николаем Ли Каасом: между прочим, фильм придумал и снял сценарист «Меча короля» Читать дальше 22 января 2026
Этот российский фильм про детскую дружбу получил призы в США, Канаде и Европе — и я обязательно схожу: тем более в главных ролях Васильев и Рязанова Этот российский фильм про детскую дружбу получил призы в США, Канаде и Европе — и я обязательно схожу: тем более в главных ролях Васильев и Рязанова Читать дальше 21 января 2026
Когда я нашла этот старый военный фильм с Меньшиковым — была поражена: почему от нас прячут шедевр с рейтингом 8,1? Когда я нашла этот старый военный фильм с Меньшиковым — была поражена: почему от нас прячут шедевр с рейтингом 8,1? Читать дальше 21 января 2026
Экстремальные условия Севера и легендарная гонка «Берингия»: что известно о новом приключенческом фильме «Снежная восьмерка» Экстремальные условия Севера и легендарная гонка «Берингия»: что известно о новом приключенческом фильме «Снежная восьмерка» Читать дальше 21 января 2026
Этот фильм Янковского почти не пересматривают — и зря: Хабенский в атмосфере нулевых весьма убедителен Этот фильм Янковского почти не пересматривают — и зря: Хабенский в атмосфере нулевых весьма убедителен Читать дальше 19 января 2026
Так уж ли хороша Настенька? Пересмотрела «Морозко» и поняла, кто там на самом деле лучшая невеста Так уж ли хороша Настенька? Пересмотрела «Морозко» и поняла, кто там на самом деле лучшая невеста Читать дальше 24 января 2026
Узнаете этот пошлый факт про советское кино и больше не сможете как обычно пересматривать любимые фильмы: глаз не сведете с одного места Узнаете этот пошлый факт про советское кино и больше не сможете как обычно пересматривать любимые фильмы: глаз не сведете с одного места Читать дальше 24 января 2026
Сломала голову над тем, почему бандиты из «Черной кошки» ездили на приметном хлебном фургоне: раньше это понимали только те, кто застал 1950-е Сломала голову над тем, почему бандиты из «Черной кошки» ездили на приметном хлебном фургоне: раньше это понимали только те, кто застал 1950-е Читать дальше 24 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше