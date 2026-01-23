Хотели хайпануть, но получили 7% на RT и вагон и маленькую тележку претензий: критики разнесли «Возвращение в Сайлент Хилл» Кристофа Гана ещё до премьеры

Фильм пока не вышел в прокат, а его репутация уже получила серьёзный удар.

Психологический хоррор «Возвращение в Сайлент Хилл» Кристофа Гана выходит 23 января, однако первые отзывы критиков уже сформировали вокруг картины жёсткий фон. Картина стартовала с одного из самых низких показателей сезона и сразу попала под волну резкой критики.

Первые цифры

На Rotten Tomatoes опубликовано 15 рецензий, и на данный момент рейтинг фильма составляет всего 7%. Такой результат сразу поставил «Возвращение в Сайлент Хилл» в разряд самых неудачно принятых жанровых премьер сезона.

Почти все отзывы сходятся в одном: картина не справилась с задачей вернуть культовый мир в актуальное кино.

Как отреагировали крупные издания

The Guardian поставил фильму 2 из 5, отметив, что «непросто снять фильм ужасов, в котором герой скорее проявляет мимолётное любопытство, чем испытывает страх». Критик подчёркивает, что происходящее на экране не вызывает ожидаемой реакции и быстро теряет эффект присутствия.

В IGN оценка оказалась чуть выше — 5 из 10, но тон остался холодным.

«Адаптация, которая никак не улучшает оригинал и не добавляет ничего нового», — холодно высказался рецензент о ленте.

И добавил, что тем, кто ищет сильные впечатления, «лучше просто сыграть в Silent Hill 2».

Collider оказался ещё жёстче и выставил 3 из 10, заявив, что сильная основа превратилась в неубедительную и местами смехотворную адаптацию, которая ставит под сомнение саму идею возвращения в этот мир.

За что фильм критикуют чаще всего

В рецензиях регулярно повторяются одни и те же претензии: запутанная структура сюжета, слабая визуальная составляющая и актёрская игра, которая выглядит чрезмерной.

GamesRadar+ снизил оценку до 1,5 из 5, подчеркнув, что фильм не работает ни как психологический хоррор, ни как самостоятельная история.

Почему старт оказался таким болезненным

От «Возвращения в Сайлент Хилл» ждали аккуратного и осмысленного продолжения культовой темы. Однако первые отзывы показывают, что ставка на узнаваемое название и ностальгию не сработала. При 7% на Rotten Tomatoes фильм входит в прокат с крайне тяжёлым багажом и уже сейчас выглядит одним из самых спорных релизов года.

