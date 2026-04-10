7 мая в прокате: вышел первый трейлер мистического триллера «Шурале» с Гилевым, Матвеевым и звездой «Слова пацана» (видео)

Это не прямолинейный хоррор, но страшно все равно будет.

Свадьба, исчезновение и лес, в который лучше не возвращаться. Первый трейлер «Шурале» сразу задаёт тон: это не просто мистическая история, а попытка переосмыслить фольклор через современный триллер.

Проект уже привлёк внимание составом и тем, что для Алины Насибуллиной это не только главная роль, но и режиссёрский дебют. Фильм выходит в прокат 7 мая, дистрибьютором выступает «Вольга».

Сюжет и мифология

В центре истории — Айша, которая готовится к свадьбе, но узнаёт о пропаже брата. Поиски возвращают её в родную деревню, где она выросла и откуда когда-то уехала. Именно там, по местным поверьям, обитает Шурале — лесной дух из татарской мифологии.

Сюжет строится на столкновении рационального и иррационального. Айша вынуждена не только искать брата, но и заново проживать собственное прошлое. Лес в фильме становится не просто локацией, а пространством, где граница между реальностью и мифом постепенно стирается.

Каст и производство

«Шурале» стал полнометражным дебютом Алины Насибуллиной как режиссёра и сценариста. Она же исполнила главную роль. В проекте также снялись Максим Матвеев, Рузиль Минекаев, Сергей Гилёв, Роман Михайлов и Мария Мацель.

Фильм позиционируется как мистический триллер с опорой на национальный фольклор. Это редкий случай, когда региональная мифология становится основой для жанрового кино.

Судя по трейлеру, создатели делают ставку на атмосферу и визуальное напряжение, а не на прямолинейный хоррор.