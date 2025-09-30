7 лучших сериалов HBO из 6 и более сезонов: если начать сейчас, точно хватит до весны

Обычно телесети делают все, чтобы их шоу длились как можно дольше. Но у HBO всегда был другой подход: они делали ставку на яркие и довольно короткие сериалы.

Чаще всего такие проекты длились не больше 2-3 сезонов. Но были у платформы и свои исключения — сериалы-долгожители, которые годами собирали зрителей у экранов.

«Секс в большом городе», 6 сезонов, 80% на RT

«Секс в большом городе» впервые показал женщин на экране не просто как жён и матерей. У каждой из героинь были свои карьера, устремления и черты характера.

А еще персонажи там имели недостатки. Героини не всегда делали хороший выбор — на самом деле, обычно всё наоборот — но они сталкивались с последствиями плохих решений и преодолевали их.

«Тюрьма "ОZ"», 6 сезонов, 94% на RT

Первый оригинальный драматический сериал HBO, где длительность каждого эпизода составляла 1 час, до сих пор остаётся одним из самых лучших. Проект погружает зрителей за стены высокотехнологичной тюрьмы строгого режима и показывает виновных людей, сталкивающихся с жестокими наказаниями.

«Тюрьма "ОZ"» опровергла ожидания от избитого киножанра, собрала узнаваемых актеров в касте и установила все характерные черты для следующих драм на HBO: от тягостной и мрачной атмосферы до жуткого саспенса.

«Девочки», 6 сезонов, 89% на RT

Сериал «Девочки» фактически обновил формулу «Секса в большом городе» для современной аудитории. Проект рассказал о другой четвёрке молодых женщин, ведущих свою жизнь в Нью-Йорке. Но на этот раз события из их жизней были показаны с той самой отрезвляющей честностью, которой не хватало классике 90-х.

Более того, современные зрители сейчас тоже погрузились в сериал, ведь авторы затронули универсальные темы.

«Кремниевая долина», 6 сезонов, 94% на RT

Мало в каких телевизионных комедиях есть настолько острый сценарий, как в «Кремниевой долине». Это и типичный ситком — с разношёрстной группой любимых персонажей, у каждого из которых своя личность, и точная сатира на «подводные камни» технологической индустрии.

Каждый сезон приносит новые конфликты, которые держат «Кремниевую долину» увлекательной с начала до конца.

«Игра престолов», 8 сезонов, 89% на RT

«Игра престолов» считается одним из лучших сериалов на телевидении и остаётся таковой, даже несмотря на разочаровывающий финал. Ее сделал особенной фокус на человеческих историях.

«Игра престолов» вышла за пределы фэнтези и привлекла массовую аудиторию по всему миру, потому что использовала средневековые декорации как фон для универсальных сюжетов о семье, любви, предательстве и жажде власти.

«Умерь свой энтузиазм», 12 сезонов, 92% на RT

До появления этого проекта было стандартом, что ситкомы имеют жёстко прописанные диалоги, декорации из трех стен и чёткое разграничение между персонажами и актёрами, которые их играли. Сериал «Умерь свой энтузиазм» все это разрушил.

Съёмочная группа работала с передвижными камерами, актёры в основном играли сами себя и импровизировали на площадке, все это окончательно размывало грань между вымыслом и реальностью.

«Клан Сопрано», 6 сезонов, 96% на RT

«Золотой век телевидения», возможно, достиг пика с «Во все тяжкие», но он точно начался с «Клана Сопрано». HBO позволил выпустить историю без прикрас — с нецензурной бранью, жестокостью и сценами 18+.

Но именно этот сериал доказал, что герои не обязательно должны быть приятными, но точно обязаны вызывать интерес. И Тони Сопрано определенно из таких персонажей.

Ранее портал «Киноафиша» писал про новинки сентября.