7 лучших фантастических фильмов от Netflix — от кибердетектива до катастрофы мирового масштаба

20 сентября 2025 22:00
«Анон» (2017)

Именно эти картины вошли в золотой фонд фантастики на стриминге.

Фантастика на Netflix — это не безопасное развлечение на вечер. Здесь технологии подменяют реальность, будущее оборачивается кошмаром, а катастрофы ломают привычный порядок.

Entertainment Weekly выделил семь лучших фильмов, которые не отпускают до финальных титров и ломают стереотипы о жанре.

«Проект „Адам“» (2022)

Райан Рейнольдс играет пилота из будущего, который сталкивается со своим подростком-двойником. Время, юмор и личные травмы сплетаются в историю о спасении будущего и примирении с прошлым.

«Анон» (2017)

В мире без приватности каждый шаг фиксируется цифровым глазом. Клайв Оуэн расследует убийства, где единственная зацепка — женщина без цифрового следа (Аманда Сейфрид).

Эндрю Никкол создал кибердетектив о тотальном контроле и хрупкой свободе.

«Морской бой» (2012)

Голливуд превращает настольную игру в сражение с пришельцами. В центре — флот, любовь и инопланетная угроза.

На экране Лиам Нисон, Рианна и спецэффекты, которые делают «Морской бой» зрелищным блокбастером.

«Птичий короб» (2018)

Сандра Буллок ведёт детей по реке с завязанными глазами: одно неверное движение — и смерть.

Постапокалиптический хоррор стал вирусным хитом Netflix и символом страха перед невидимой угрозой.

«Счастливый город» (2018)

Китайская антиутопия, рассказанная в обратном порядке: от будущего к прошлому. Технологии омоложения, мрачный мегаполис и личная трагедия героя превращаются в хронику мести и отчаяния.

«Код 8» (2019)

У 4 % населения есть сверхспособности, но государство жёстко их подавляет. Робби и Стивен Амеллы играют в истории о власти, преступности и выборе.

Проект, выросший из краудфандинга, стал одним из неожиданных хитов Netflix.

«Донни Дарко» (2001)

Подросток, которого мучают галлюцинации и видения человека в костюме кролика. Конец света, философия и мистический триллер в одном.

Картина Ричарда Келли провалилась в прокате, но обрела культовый статус.

Название Год Жанровое ядро Особенность
Проект «Адам» 2022 Путешествия во времени Встреча с самим собой и семейная драма
Анон 2018 Кибердетектив, антиутопия Мир без приватности, цифровой контроль
Морской бой 2012 Экшен, инопланетяне Настольная игра превращена в блокбастер
Птичий короб 2018 Хоррор, катастрофа Вижу — умираю, слепота как спасение
Счастлиый город 2018 Антиутопия, драма Сюжет в обратном порядке, хроника мести
Код 8 2019 Суперспособности, социальный контроль Краудфандинг, социальный подтекст
Донни Дарко 2001 Мистика, психотриллер Культовый фильм о конце света

Также прочитайте: Хотите проверить нервы? Вот 7 сериалов-триллеров, которые зрители на IMDb оценили выше 8 — и не зря

Фото: Кадры из фильмов «Проект „Адам“» (2022), «Анон» (2017), «Морской бой» (2012), «Птичий короб» (2018)
Анна Адамайтес
