7 лучших фантастических фильмов от Netflix — от кибердетектива до катастрофы мирового масштаба

Фантастика на Netflix — это не безопасное развлечение на вечер. Здесь технологии подменяют реальность, будущее оборачивается кошмаром, а катастрофы ломают привычный порядок.
Entertainment Weekly выделил семь лучших фильмов, которые не отпускают до финальных титров и ломают стереотипы о жанре.
«Проект „Адам“» (2022)
Райан Рейнольдс играет пилота из будущего, который сталкивается со своим подростком-двойником. Время, юмор и личные травмы сплетаются в историю о спасении будущего и примирении с прошлым.
«Анон» (2017)
В мире без приватности каждый шаг фиксируется цифровым глазом. Клайв Оуэн расследует убийства, где единственная зацепка — женщина без цифрового следа (Аманда Сейфрид).
Эндрю Никкол создал кибердетектив о тотальном контроле и хрупкой свободе.
«Морской бой» (2012)
Голливуд превращает настольную игру в сражение с пришельцами. В центре — флот, любовь и инопланетная угроза.
На экране Лиам Нисон, Рианна и спецэффекты, которые делают «Морской бой» зрелищным блокбастером.
«Птичий короб» (2018)
Сандра Буллок ведёт детей по реке с завязанными глазами: одно неверное движение — и смерть.
Постапокалиптический хоррор стал вирусным хитом Netflix и символом страха перед невидимой угрозой.
«Счастливый город» (2018)
Китайская антиутопия, рассказанная в обратном порядке: от будущего к прошлому. Технологии омоложения, мрачный мегаполис и личная трагедия героя превращаются в хронику мести и отчаяния.
«Код 8» (2019)
У 4 % населения есть сверхспособности, но государство жёстко их подавляет. Робби и Стивен Амеллы играют в истории о власти, преступности и выборе.
Проект, выросший из краудфандинга, стал одним из неожиданных хитов Netflix.
«Донни Дарко» (2001)
Подросток, которого мучают галлюцинации и видения человека в костюме кролика. Конец света, философия и мистический триллер в одном.
Картина Ричарда Келли провалилась в прокате, но обрела культовый статус.
|Название
|Год
|Жанровое ядро
|Особенность
|Проект «Адам»
|2022
|Путешествия во времени
|Встреча с самим собой и семейная драма
|Анон
|2018
|Кибердетектив, антиутопия
|Мир без приватности, цифровой контроль
|Морской бой
|2012
|Экшен, инопланетяне
|Настольная игра превращена в блокбастер
|Птичий короб
|2018
|Хоррор, катастрофа
|Вижу — умираю, слепота как спасение
|Счастлиый город
|2018
|Антиутопия, драма
|Сюжет в обратном порядке, хроника мести
|Код 8
|2019
|Суперспособности, социальный контроль
|Краудфандинг, социальный подтекст
|Донни Дарко
|2001
|Мистика, психотриллер
|Культовый фильм о конце света
