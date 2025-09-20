7 лучших фантастических фильмов от Netflix — от кибердетектива до катастрофы мирового масштаба

Именно эти картины вошли в золотой фонд фантастики на стриминге.

Фантастика на Netflix — это не безопасное развлечение на вечер. Здесь технологии подменяют реальность, будущее оборачивается кошмаром, а катастрофы ломают привычный порядок.

Entertainment Weekly выделил семь лучших фильмов, которые не отпускают до финальных титров и ломают стереотипы о жанре.

«Проект „Адам“» (2022)

Райан Рейнольдс играет пилота из будущего, который сталкивается со своим подростком-двойником. Время, юмор и личные травмы сплетаются в историю о спасении будущего и примирении с прошлым.

«Анон» (2017)

В мире без приватности каждый шаг фиксируется цифровым глазом. Клайв Оуэн расследует убийства, где единственная зацепка — женщина без цифрового следа (Аманда Сейфрид).

Эндрю Никкол создал кибердетектив о тотальном контроле и хрупкой свободе.

«Морской бой» (2012)

Голливуд превращает настольную игру в сражение с пришельцами. В центре — флот, любовь и инопланетная угроза.

На экране Лиам Нисон, Рианна и спецэффекты, которые делают «Морской бой» зрелищным блокбастером.

«Птичий короб» (2018)

Сандра Буллок ведёт детей по реке с завязанными глазами: одно неверное движение — и смерть.

Постапокалиптический хоррор стал вирусным хитом Netflix и символом страха перед невидимой угрозой.

«Счастливый город» (2018)

Китайская антиутопия, рассказанная в обратном порядке: от будущего к прошлому. Технологии омоложения, мрачный мегаполис и личная трагедия героя превращаются в хронику мести и отчаяния.

«Код 8» (2019)

У 4 % населения есть сверхспособности, но государство жёстко их подавляет. Робби и Стивен Амеллы играют в истории о власти, преступности и выборе.

Проект, выросший из краудфандинга, стал одним из неожиданных хитов Netflix.

«Донни Дарко» (2001)

Подросток, которого мучают галлюцинации и видения человека в костюме кролика. Конец света, философия и мистический триллер в одном.

Картина Ричарда Келли провалилась в прокате, но обрела культовый статус.

Название Год Жанровое ядро Особенность Проект «Адам» 2022 Путешествия во времени Встреча с самим собой и семейная драма Анон 2018 Кибердетектив, антиутопия Мир без приватности, цифровой контроль Морской бой 2012 Экшен, инопланетяне Настольная игра превращена в блокбастер Птичий короб 2018 Хоррор, катастрофа Вижу — умираю, слепота как спасение Счастлиый город 2018 Антиутопия, драма Сюжет в обратном порядке, хроника мести Код 8 2019 Суперспособности, социальный контроль Краудфандинг, социальный подтекст Донни Дарко 2001 Мистика, психотриллер Культовый фильм о конце света

