7 лет назад на экраны вышли «Ёлки последние»: так почему же после этого сняли еще пять фильмов

Когда в 2018 году на экраны вышли «Ёлки последние», публика решила, что это точно финал киноальманаха. Его авторы рассказывали, что впереди — телевизионные эфиры и сериал, то есть формат картин хотели изменить.

Но вместо этого, спустя 3 года перерыва, на экраны вышли «Ёлки 8», и стало понятно, что предыдущая часть была точно не последняя.

«Ёлки последние»

Тимур Бекмамбетов, один из создателей новогодней франшизы, решил поставить для неё громкую финальную точку. В «Ёлках последних» он снова лично взялся за режиссуру, доверив сценарий проверенному соавтору Жоре Крыжовникову

Свою задачу — завершить многолетнюю историю с размахом и удивить зрителей, уже привыкших к определённому формату праздничного кино, — Бекмамбетов выполнил. И для многих участников съёмочной группы проект действительно стал прощальным.

Но франшиза продолжилась.

«Ёлки 8»

Киносагу решили перезапустить, но уже без её главного создателя — Тимура Бекмамбетова. Он полностью отошёл от творческого руководства серией.

Эстафету приняло новое поколение режиссёров, в числе которых Антон Богданов и Василий Зоркий.

Затем, к девятому фильму, франшиза лишилась еще и многих узнаваемых лиц из прежнего состава. Роль шоураннера и креативного продюсера взял на себя Евгений Кулик, который заявил о намерении сделать все будущие «Ёлки» принципиально обновлёнными, по-настоящему смешными и свежими.

В январе 2023 года продюсеры из компании Bazelevs выкупили саму киностудию у её основателя Тимура Бекмамбетова, после чего съемках всех новых «Ёлок» больше вообще ничего не мешало. И в этом декабре на экраны выйдет уже 12-я часть франшизы.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что зрители полюбили фильм «Елки-11» благодаря одному актеру