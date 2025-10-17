7 лет казалось, что это невозможно: в «Магической битве» официально появился герой эпичнее и круче Годжо Сатору

И что ты ему сделаешь? Он с другой планеты. За унижение извини.

Помните то чувство, когда Годжо Сатору впервые раскрыл «Бесконечную пустоту» и мы все хором выдохнули: «С этим уже точно никто не сравнится»? Прошло семь лет, и Гэгэ Акутами в спин-оффе «Магическая битва: Модуло» сделал то, что считалось немыслимым.

Мангака представил персонажа, чье Расширение территории превосходит легендарный домен Наисильнейшего.

Встречайте новую вершину пищевой цепочки — Марулу Вал Воль Ельвори, или просто Мару. И да, он даже не человек, а симурианский беженец, инопланетянин, который переписывает правила игры с проклятой магической энергией.

Если Годжо был пиком эволюции для человечества, то Мару — это следующий виток, пришелец из космоса, чьи силы заставляют пересмотреть само определение «силы».

«Сад Умирающей Звезды» против «Безграничной пустоты»

Если Годжо изолирует, то Мару доминирует. В своём домене «Сад Умирающей Звезды» он воссоздаёт погибающую планету: небо расколото, корабли тонут, а посреди пейзажа вырастает гигантское древо.

Его корни обвивают противника, высасывая проклятую энергию и превращая её в кристалл — временный артефакт, дающий Мару доступ к чужим техникам.

То есть Годжо парализует разум, а Мару крадёт саму суть силы. Один контролирует восприятие, другой – существование. Даже для мира, где проклятые духи летают свободно, как голуби на вокзале, это уже новый уровень угрозы.

Новый баланс власти

После появления Мару привычная шкала сил в «Магической битве» треснула пополам. До сих пор всё делилось на людей и проклятых духов, теперь добавился третий элемент — космические аномалии, существа, чьи способности выходят за пределы человеческого понимания.

Акутами откровенно играет с масштабом: если раньше поле боя ограничивалось Токио или Сибуей, то теперь оно простирается на галактические руины.

И, по сути, впервые с начала франшизы Годжо выглядит не «самым сильным», а просто «одним из».

Эволюция вместо победы

Главный трюк Мару в том, что он не только побеждает, но и учится. Каждый бой делает его сильнее, каждая украденная техника временно становится частью его арсенала.

В «Саду Умирающей Звезды» он буквально перерабатывает чужую энергию в свою, превращая поражение врага в собственное развитие.

В сравнении с Годжо, который всегда оставался почти божественным и недосягаемым, Мару выглядит эволюционным чудом — продуктом новой эры, где даже бесконечность не гарантирует верховенства.

Новое поколение «Магической битвы»

Jujutsu Kaisen: Modulo – спин-офф масштаба, где маги сотрудничают с существами из других миров, а проклятая энергия перестаёт быть чисто человеческим феноменом. Акутами добавляет к японскому фольклору космический ужас и делает это с фирменным чёрным юмором и нервом.

Так что да, Годжо остаётся иконой, но теперь рядом стоит тот, кто заставил бесконечность дрогнуть. Мару не заменяет его – он расширяет саму идею силы в этом мире.

Семь лет фанаты считали, что превзойти Годжо невозможно. А потом Акутами открыл дверь, за которой оказалось, что у бесконечности есть сосед – и он очень недружелюбный.

