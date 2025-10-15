Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 648 млн долларов и рекорд, которого ждали 20 лет: это аниме стало самым успешным иностранным фильмом в США, оставив позади «Крадущегося тигра»

648 млн долларов и рекорд, которого ждали 20 лет: это аниме стало самым успешным иностранным фильмом в США, оставив позади «Крадущегося тигра»

15 октября 2025 10:52
«Истребитель демонов: Бесконечная крепость»

Проект переписал историю мирового проката, став новым феноменом японской анимации.

Японское аниме «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» (2025) всего за месяц проката в США заработало 128,6 миллиона долларов, сместив с вершины легендарного «Крадущегося тигра, затаившегося дракона».

Рекорд Энга Ли (128,5 миллиона), державшийся с 2001 года, пал: фильм с рейтингом 98 % на Rotten Tomatoes и «Оскаром» за лучший иностранный фильм уступил место японской работе.

Впервые за всю историю американского бокс-офиса именно аниме стало самым кассовым иностранным фильмом.

Рекорд, которого не ожидал даже Голливуд

Мировые сборы картины превысили 648 миллионов долларов, а в американском прокате «Бесконечная крепость» обошла не только «Крадущегося тигра», но и все другие иностранные хиты последних десятилетий.

Теперь это пятый по кассовым сборам фильм 2025 года и абсолютный рекордсмен среди японских релизов.

От арки к трилогии

Режиссёр Харудо Сотодзаки перенёс на экран арку «Бесконечная крепость» из манги Койохару Готогэ. Это первая часть трилогии, начатой летом 2025 года, — следующая глава будет называться «Возвращение Акадзы».

В отличие от предыдущих частей, собранных из эпизодов сериала, «Бесконечная крепость» снята как самостоятельная полнометражная работа — с новой драматургией и масштабом, сравнимым с голливудским блокбастером.

Почему зрители в восторге

Критики называют «Бесконечную крепость» кульминацией франшизы: визуальная мощь студии Ufotable, динамичные бои и эмоциональные линии героев выведены на новый уровень.

Даже те, кто отмечает лёгкие сбои в ритме, признают — столь масштабной японской анимации мир ещё не видел.

Восток берёт реванш

Ирония судьбы: «Крадущийся тигр» когда-то стал символом культурного прорыва Востока в Голливуд, а теперь его рекорд побил другой восточный проект — но уже без участия Голливуда.

Очереди на премьеры в Японии растянулись на кварталы, а в США фильм идёт аншлагом спустя месяц после релиза.

Также прочитайте: Эти 7 фильмов сейчас в топе Netflix: 5 новинок и 2 хита из прошлого — один из них вышел в далеком 1994 году, а популярен сейчас

Фото: Кадр из аниме «Истребитель демонов: Бесконечная крепость»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Кайдзю №8» готовится к финалу: названа дата выхода 3 сезона и первые детали последней битвы «Кайдзю №8» готовится к финалу: названа дата выхода 3 сезона и первые детали последней битвы Читать дальше 16 октября 2025
Без дома, без имени, без смысла жить: история дракона Хаку в «Унесенных призраками» в разы трагичнее, чем казалось фанатам Без дома, без имени, без смысла жить: история дракона Хаку в «Унесенных призраками» в разы трагичнее, чем казалось фанатам Читать дальше 16 октября 2025
«Они повсюду»: Миядзаки наконец объяснил, кто такой Безликий из «Унесенных призраками» и как его зовут «Они повсюду»: Миядзаки наконец объяснил, кто такой Безликий из «Унесенных призраками» и как его зовут Читать дальше 16 октября 2025
Аня снова читает мысли, Лойд — безбожно врет: стартовал 3 сезон «Семьи шпиона» - тут найдете расписание всех серий Аня снова читает мысли, Лойд — безбожно врет: стартовал 3 сезон «Семьи шпиона» - тут найдете расписание всех серий Читать дальше 16 октября 2025
Живи, умри, повтори: новая «Грань будущего» выходит уже в январе — без Тома Круза, но с эпичным первым трейлером Живи, умри, повтори: новая «Грань будущего» выходит уже в январе — без Тома Круза, но с эпичным первым трейлером Читать дальше 15 октября 2025
Третий сезон «Кайдзю №8» станет последним: прочитали мангу и узнали, каким кошмаром все закончится Третий сезон «Кайдзю №8» станет последним: прочитали мангу и узнали, каким кошмаром все закончится Читать дальше 14 октября 2025
Самый личный мультфильм Миядзаки: в этом аниме мы можем увидеть не только автора, но и его родителей Самый личный мультфильм Миядзаки: в этом аниме мы можем увидеть не только автора, но и его родителей Читать дальше 13 октября 2025
Вся структура «Человека-бензопилы» на пальцах: объясняем, где кончается первый сезон и начинается фильм Вся структура «Человека-бензопилы» на пальцах: объясняем, где кончается первый сезон и начинается фильм Читать дальше 12 октября 2025
Эти аниме куда лучше, чем «Ванпанчмен»: 6 хитов, на которые точно стоит потратить время Эти аниме куда лучше, чем «Ванпанчмен»: 6 хитов, на которые точно стоит потратить время Читать дальше 12 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше