648 млн долларов и рекорд, которого ждали 20 лет: это аниме стало самым успешным иностранным фильмом в США, оставив позади «Крадущегося тигра»

Японское аниме «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» (2025) всего за месяц проката в США заработало 128,6 миллиона долларов, сместив с вершины легендарного «Крадущегося тигра, затаившегося дракона».

Рекорд Энга Ли (128,5 миллиона), державшийся с 2001 года, пал: фильм с рейтингом 98 % на Rotten Tomatoes и «Оскаром» за лучший иностранный фильм уступил место японской работе.

Впервые за всю историю американского бокс-офиса именно аниме стало самым кассовым иностранным фильмом.

Рекорд, которого не ожидал даже Голливуд

Мировые сборы картины превысили 648 миллионов долларов, а в американском прокате «Бесконечная крепость» обошла не только «Крадущегося тигра», но и все другие иностранные хиты последних десятилетий.

Теперь это пятый по кассовым сборам фильм 2025 года и абсолютный рекордсмен среди японских релизов.

От арки к трилогии

Режиссёр Харудо Сотодзаки перенёс на экран арку «Бесконечная крепость» из манги Койохару Готогэ. Это первая часть трилогии, начатой летом 2025 года, — следующая глава будет называться «Возвращение Акадзы».

В отличие от предыдущих частей, собранных из эпизодов сериала, «Бесконечная крепость» снята как самостоятельная полнометражная работа — с новой драматургией и масштабом, сравнимым с голливудским блокбастером.

Почему зрители в восторге

Критики называют «Бесконечную крепость» кульминацией франшизы: визуальная мощь студии Ufotable, динамичные бои и эмоциональные линии героев выведены на новый уровень.

Даже те, кто отмечает лёгкие сбои в ритме, признают — столь масштабной японской анимации мир ещё не видел.

Восток берёт реванш

Ирония судьбы: «Крадущийся тигр» когда-то стал символом культурного прорыва Востока в Голливуд, а теперь его рекорд побил другой восточный проект — но уже без участия Голливуда.

Очереди на премьеры в Японии растянулись на кварталы, а в США фильм идёт аншлагом спустя месяц после релиза.

