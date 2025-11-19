97% зрителей на RT в восторге от «Формулы-1», а кассовые сборы 630 млн долларов поражают: будет ли у фильма вторая часть?

Хоть бы Питт вернулся к этой роли!

Премьера фильма «Формула-1» состоялась 25 июня и сразу добилась впечатляющих результатов. Картина получила 83% одобрения от критиков на Rotten Tomatoes и целых 97% от обычных зрителей.

Проект не только установил новый рекорд среди спортивных фильмов, но и стал самым кассовым в карьере Брэда Питта.

Естественно, такой успех сразу породил слухи о возможном продолжении. И, как выяснилось, подобные переговоры уже ведутся.

Сиквел «Формулы-1»

Режиссер Джозеф Косински подтвердил, что ведет переговоры с Apple о создании сиквела «Формулы-1». Пока это лишь предварительные обсуждения, без конкретных деталей. Однако впечатляющие кассовые сборы в 631 миллион долларов при бюджете 250 миллионов явно говорят в пользу продолжения.

Сам Косински в настоящее время занят другими проектами. Он работает над боевиком «Полиция Майами», а также готовится к съемкам третьей части «Топ Гана». Эти обязательства могут повлиять на график выхода нового фильма о гонках.

Сюжет «Формулы-1»

Фильм знакомит зрителей с вымышленной командой «Апекс». Ее владелец нанимает молодое дарование Джошуа Пирса, но понимает, что тому нужен опытный напарник. Для этой роли приглашают ветерана гонок Сонни Хейса, который выступал еще в 1990-х годах.

Премьера ленты состоялась 25 июня, после чего она стала доступна на различных цифровых платформах.

