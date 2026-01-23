Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 63 713 090 просмотров — и это не случайно: почему серия «Умный дом» у «Смешариков» зацепила взрослых сильнее детей (видео)

63 713 090 просмотров — и это не случайно: почему серия «Умный дом» у «Смешариков» зацепила взрослых сильнее детей (видео)

23 января 2026 16:40
Кадр из сериала «Смешарики»

Вот в чем ее настоящий феномен.

63 713 090 просмотров — именно столько раз посмотрели серию «Умный дом» из мультсериала «Смешарики». Для детского анимационного проекта это цифра почти запредельная. Возникает закономерный вопрос: в чем феномен этого эпизода и почему к нему продолжают возвращаться спустя годы.

По сюжету все начинается буднично. Крош увлекается компьютерными играми и постепенно забрасывает домашние дела. Обязанности раздражают, порядок требует усилий, а времени на развлечения хочется все больше.

Узнав про умный дом, Крош решает, что нашел идеальный выход: техника все сделает за него. Но очень быстро становится понятно, что комфорт без участия человека оборачивается проблемой.

Серия зацепила зрителей тем, что говорит не столько о технологиях, сколько о привычке перекладывать ответственность. Умный дом здесь — не будущее и не фантастика, а точная метафора желания жить без усилий. Чем больше система берет на себя, тем меньше свободы остается у хозяина.

Крош как узнаваемый герой

Крош в этом эпизоде не выглядит отрицательным персонажем. Он не ленивый и не злой — он очень узнаваемый. Он делает то, что делают многие: ищет самый легкий путь и надеется, что за него все решат. Именно поэтому серия работает и для детей, и для взрослых.

«Умный дом» не поучает и не давит моралью. Он спокойно показывает последствия и оставляет зрителю пространство для выводов. Возможно, именно поэтому серия «Смешариков» собрала десятки миллионов просмотров и до сих пор воспринимается удивительно актуально.

Фото: Кадр из сериала «Смешарики»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
2 комментария
На Netflix испортили «Машу и медведя» всего одним махом: «Кошмар. Эта версия ужасна» На Netflix испортили «Машу и медведя» всего одним махом: «Кошмар. Эта версия ужасна» Читать дальше 24 января 2026
Этот мультик мог стать новыми «Гравити Фоллз» или «Рик и Морти»: Netflix закрыл его после первого же сезона только по одной причине Этот мультик мог стать новыми «Гравити Фоллз» или «Рик и Морти»: Netflix закрыл его после первого же сезона только по одной причине Читать дальше 24 января 2026
Больше не сможете смотреть «Шрэк» как раньше: почему огр выбрал для себя такое необычное имя Больше не сможете смотреть «Шрэк» как раньше: почему огр выбрал для себя такое необычное имя Читать дальше 23 января 2026
Посмотрела первые серии «ПОНИ», где Дейенерис смешно ругается на русском языке: в каком года происходит действие сериала? Посмотрела первые серии «ПОНИ», где Дейенерис смешно ругается на русском языке: в каком года происходит действие сериала? Читать дальше 23 января 2026
Я досмотрела «Добро пожаловать в Дерри» за один день и теперь мечтаю о 2 сезоне: история явно не закончена, но будет ли продолжение? Я досмотрела «Добро пожаловать в Дерри» за один день и теперь мечтаю о 2 сезоне: история явно не закончена, но будет ли продолжение? Читать дальше 23 января 2026
Включила первую серию «Рыцаря Семи Королевств» и через 10 минут чуть не выключила: эта мерзкая сцена возмутила даже Джорджа Мартина Включила первую серию «Рыцаря Семи Королевств» и через 10 минут чуть не выключила: эта мерзкая сцена возмутила даже Джорджа Мартина Читать дальше 21 января 2026
Наконец поняла, почему Маша и Медведь не взрослеют, сколько бы ни шли серии: дело вовсе не в фантазии авторов Наконец поняла, почему Маша и Медведь не взрослеют, сколько бы ни шли серии: дело вовсе не в фантазии авторов Читать дальше 21 января 2026
Перечитала Толкина и не нашла там ничего подобного: по какой книге снимают «Властелин колец: Кольца власти» Перечитала Толкина и не нашла там ничего подобного: по какой книге снимают «Властелин колец: Кольца власти» Читать дальше 21 января 2026
За что фанаты «Властелина колец» возненавидели сериал: вопиющую ошибку допустили во втором сезоне — и это уже не исправить За что фанаты «Властелина колец» возненавидели сериал: вопиющую ошибку допустили во втором сезоне — и это уже не исправить Читать дальше 21 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше