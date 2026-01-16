6 серий за 5 дней: вот как будет выходить «Майор Гром: Игра против правил» — полный график и премьера уже 19 января

В январе киновселенная Bubble возвращается в формате сериала. Уже 19 января в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» выходит «Майор Гром. Игра против правил» — проект, который расширяет знакомую историю и добавляет новых героев вокруг Игоря Грома.

В центре сюжета по-прежнему майор полиции, но акцент смещается: зрителю покажут события и персонажей, которые раньше оставались за кадром. Главные роли вновь исполнили Тихон Жизневский и Любовь Аксёнова, хорошо знакомые поклонникам франшизы по полнометражным фильмам.

Как будет выходить сериал

Создатели выбрали плотный график. Сериал состоит из шести эпизодов, и ждать по неделе между сериями не придётся. Новые серии будут выходить каждый день, что позволяет посмотреть весь сезон почти залпом.

Премьера финального эпизода намечена на 23 января.

Эпизод Дата выхода 1 серия 19 января 2 серия 19 января 3 серия 20 января 4 серия 21 января 5 серия 22 января 6 серия 23 января

Что важно знать перед просмотром

«Игра против правил» не требует обязательного пересмотра всех фильмов, но тем, кто уже знаком с «Чумным Доктором», будет проще уловить связи и характеры персонажей. Формат сериала позволяет глубже раскрыть мир «Майора Грома» и показать, как живёт эта история вне больших экранов.

Если вы откладывали знакомство с вселенной Bubble, январский релиз — удобный повод начать. А тем, кто давно следит за Игорем Громом, остаётся только отметить даты и включать серии по вечерам.

