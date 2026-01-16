Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 6 серий за 5 дней: вот как будет выходить «Майор Гром: Игра против правил» — полный график и премьера уже 19 января

6 серий за 5 дней: вот как будет выходить «Майор Гром: Игра против правил» — полный график и премьера уже 19 января

16 января 2026 14:15
Кадр из сериала «Майор Гром. Игра против правил»

Финал увидим уже 23 января.

В январе киновселенная Bubble возвращается в формате сериала. Уже 19 января в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» выходит «Майор Гром. Игра против правил» — проект, который расширяет знакомую историю и добавляет новых героев вокруг Игоря Грома.

В центре сюжета по-прежнему майор полиции, но акцент смещается: зрителю покажут события и персонажей, которые раньше оставались за кадром. Главные роли вновь исполнили Тихон Жизневский и Любовь Аксёнова, хорошо знакомые поклонникам франшизы по полнометражным фильмам.

Как будет выходить сериал

Создатели выбрали плотный график. Сериал состоит из шести эпизодов, и ждать по неделе между сериями не придётся. Новые серии будут выходить каждый день, что позволяет посмотреть весь сезон почти залпом.

Премьера финального эпизода намечена на 23 января.

Эпизод

Дата выхода

1 серия

19 января

2 серия

19 января

3 серия

20 января

4 серия

21 января

5 серия

22 января

6 серия

23 января

Что важно знать перед просмотром

«Игра против правил» не требует обязательного пересмотра всех фильмов, но тем, кто уже знаком с «Чумным Доктором», будет проще уловить связи и характеры персонажей. Формат сериала позволяет глубже раскрыть мир «Майора Грома» и показать, как живёт эта история вне больших экранов.

Если вы откладывали знакомство с вселенной Bubble, январский релиз — удобный повод начать. А тем, кто давно следит за Игорем Громом, остаётся только отметить даты и включать серии по вечерам.

Вам будет интересно: Колесников без слабых ролей: 5 сериалов с оценками зрителей от 7.7 до 8.2, которые стоит включить — и «Первый отдел» не на 1 месте

Фото: Кадр из сериала «Майор Гром. Игра против правил»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Пока ждете новые сезоны «Невского» и «Первого отдела»: НТВ покажет жесткий мини-сериал из 4 серий за один вечер Пока ждете новые сезоны «Невского» и «Первого отдела»: НТВ покажет жесткий мини-сериал из 4 серий за один вечер Читать дальше 17 января 2026
Самый громкий ретродетектив возвращается на экраны: в касте — Александрова и Мерзликин, но это не «Мосгаз», а круче Самый громкий ретродетектив возвращается на экраны: в касте — Александрова и Мерзликин, но это не «Мосгаз», а круче Читать дальше 15 января 2026
Наконец-то это случилось: Пятый канал назвал точный день возвращения «Пилигрима 4» — остались считанные дни до премьеры Наконец-то это случилось: Пятый канал назвал точный день возвращения «Пилигрима 4» — остались считанные дни до премьеры Читать дальше 15 января 2026
В январе осталось всего 2 «жирные» даты: когда на самом деле выйдет 2 сезон сериала «Дети перемен» В январе осталось всего 2 «жирные» даты: когда на самом деле выйдет 2 сезон сериала «Дети перемен» Читать дальше 15 января 2026
Ждем не только «Первый отдел» и «Невский»: какие сериалы готовят к продолжению Wink, START, Кинопоиск и СТС в 2026-м Ждем не только «Первый отдел» и «Невский»: какие сериалы готовят к продолжению Wink, START, Кинопоиск и СТС в 2026-м Читать дальше 15 января 2026
На YouTube наконец вышла первая серия «Маши и Медведя» в 2026 году: 22 000 просмотров за 1 час показали, что зрители соскучились На YouTube наконец вышла первая серия «Маши и Медведя» в 2026 году: 22 000 просмотров за 1 час показали, что зрители соскучились Читать дальше 15 января 2026
В новом трейлере ко 2 сезону «Детей перемен» заметили отсылки к «Твин Пиксу»: кажется, история уходит гораздо глубже, чем криминал 90-х В новом трейлере ко 2 сезону «Детей перемен» заметили отсылки к «Твин Пиксу»: кажется, история уходит гораздо глубже, чем криминал 90-х Читать дальше 17 января 2026
С опозданием, но по-честному: PREMIER наконец подвел итоги 2025 года — «Подслушано в Рыбинске» в ТОПе, а кто еще? С опозданием, но по-честному: PREMIER наконец подвел итоги 2025 года — «Подслушано в Рыбинске» в ТОПе, а кто еще? Читать дальше 17 января 2026
Лучший сериал 2025 года и без продолжения: почему у «Аутсорса» до сих пор нет 2 сезона — кинокритик назвал причину Лучший сериал 2025 года и без продолжения: почему у «Аутсорса» до сих пор нет 2 сезона — кинокритик назвал причину Читать дальше 17 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше