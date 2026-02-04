Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Крутая новинка от Netflix: в новом датском детективе 6 серий по 47 минут — вышел целиком в хорошем качестве

Крутая новинка от Netflix: в новом датском детективе 6 серий по 47 минут — вышел целиком в хорошем качестве

4 февраля 2026 12:19
Кадр из сериала «Ценный кадр»

Проект ближе к шпионской драме, чем к боевику.

Для тех, кто любит детективы и триллеры, появился удачный вариант на вечер — и сразу целиком, в хорошем качестве. Датский сериал «Ценный кадр» тихо вышел на Netflix и уже попал в списки находок у поклонников жанра.

Без шума, но с продуманной интригой и скандинавской холодной атмосферой. История строится вокруг внедрения, где ошибка стоит слишком дорого.

Внедрение и сближение

Все начинается с трагедии на авиарейсе, когда пассажир гибнет при попытке провезти наркотики внутри тела. След выводит спецслужбы на наркосеть.

Для операции выбирают агента Теа, которой приходится стать владелицей ювелирного салона. Так она входит в круг Эшли — девушки человека, связанного с криминалом. В какой-то момент дело перестает быть просто заданием.

«Амбициозный агент Ти (Клара Дессау) получает рискованную миссию: внедриться в синдикат. План: под видом ювелира сблизиться с Эшли (Мария Кордсен) — девушкой безжалостного босса Мирана (Афшин Фирузи). Но, став свидетельницей мрачной жизни Эшли, Ти начинает сомневаться, где же проходит черта между долгом и моралью».

Атмосфера и лица

Проект ближе к шпионской драме, чем к боевику. Темп размеренный, напряжение держится на диалогах и взглядах. Клара Дессау уверенно ведет линию агента под прикрытием. Николас Бро добавляет вес каждой сцене своим появлением.

Сериал может показаться слишком эмоциональным. Линия сближения героинь постепенно выходит на первый план. Для одних это усилит драму, для других станет спорным моментом. Но история остается цельной.

В сезоне 6 эпизодов по 47 минут, общий хронометраж — 4 часа 43 минуты. «Ценный кадр» аккуратно раскладывает сюжет и не спешит. У такого формата точно найдется свой зритель.

Фото: Кадр из сериала «Ценный кадр»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Netflix экранизировал уже 13-й детектив Харлана Кобена: получилось 8 динамичных серий с рейтингом выше 7 Netflix экранизировал уже 13-й детектив Харлана Кобена: получилось 8 динамичных серий с рейтингом выше 7 Читать дальше 5 февраля 2026
«Безруков – как Тихонов в роли Штирлица»: об этом детективе «России 1» зря не трубят на каждом углу – тут целых 3 звезды «Бригады» «Безруков – как Тихонов в роли Штирлица»: об этом детективе «России 1» зря не трубят на каждом углу – тут целых 3 звезды «Бригады» Читать дальше 5 февраля 2026
«То ли Воланд, то ли Коровьев»: новый российский детектив я пересмотрел дважды подряд — о финале думаю вторые сутки «То ли Воланд, то ли Коровьев»: новый российский детектив я пересмотрел дважды подряд — о финале думаю вторые сутки Читать дальше 4 февраля 2026
«Ставлю 10 из 10 и смело рекомендую»: за один присест посмотрела новый сериал Netflix «Его и её» — финал разорвал в клочья «Ставлю 10 из 10 и смело рекомендую»: за один присест посмотрела новый сериал Netflix «Его и её» — финал разорвал в клочья Читать дальше 4 февраля 2026
Любите «Хрустальный» с Васильевым? Американцы сняли кое-что очень похожее – у сериала рейтинг 7,5 Любите «Хрустальный» с Васильевым? Американцы сняли кое-что очень похожее – у сериала рейтинг 7,5 Читать дальше 3 февраля 2026
Забудете про «Первый отдел» и «Невского»: 3 детективных сериала 2025 года, которые затмевают другие Забудете про «Первый отдел» и «Невского»: 3 детективных сериала 2025 года, которые затмевают другие Читать дальше 5 февраля 2026
Рейтинг 8,4 и Антон Васильев, который играет мерзавца: зрители выбрали лучший фильм 2025 на PREMIER Рейтинг 8,4 и Антон Васильев, который играет мерзавца: зрители выбрали лучший фильм 2025 на PREMIER Читать дальше 5 февраля 2026
199/200 на RT и 100 матов в минуту: драма о парне с синдромом Туретта разбила сердце мне и почти всему миру – в России шедевр проморгали 199/200 на RT и 100 матов в минуту: драма о парне с синдромом Туретта разбила сердце мне и почти всему миру – в России шедевр проморгали Читать дальше 4 февраля 2026
Включил фоном, теперь не могу оторваться: своя «Горничная» в России вышла целых 9 лет назад – без обнаженки, но ничем не хуже Включил фоном, теперь не могу оторваться: своя «Горничная» в России вышла целых 9 лет назад – без обнаженки, но ничем не хуже Читать дальше 4 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше