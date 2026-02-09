Чушпан или все-таки автор? Проверьте, насколько хорошо вы помните жаргон из «Слова пацана» (тест)

Есть «языки» внутри языка — особые диалекты, рожденные временем, средой и законами улиц. Сериал «Слово пацана» воссоздал один из таких пластов — жаргон конца 80-х, на котором говорили подростки в реалиях дворовой иерархии.

Эти словечки и фразы стали ключом к пониманию героев. Для кого-то из зрителей этот сленг — ностальгия по ушедшей эпохе, для других — настоящее открытие, погружение в мир «пацанов» и «разборок».

Проверим, насколько вы в теме? Пройдите наш тест и определите, что на самом деле означали эти выражения в контексте сериала и уличной культуры того времени.