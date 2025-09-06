6% на Rotten Tomatoes и пес, который читает рэп: 3 худшие «продолжения» «Титаника», снятые без спроса — лучше бы не снимали

Думали, что великое кино не тронут? Ошиблись. После триумфа «Титаника» Джеймса Кэмерона многие решили повторить успех — но вместо этого сняли проекты, которые сегодня хочется смотреть только ради мемов. От атакующего айсберга до рэпующего пса — вот три худших «продолжения», которые лучше не включать.

«Титаник 2» (2010) — сделано на коленке

Название обещает громкое возвращение, но реальность жестока: никакого Кэмерона, никакого Лео и Кейт, а бюджет — меньше, чем у одного дня съёмок оригинала. Новый лайнер идёт тем же маршрутом, что и легендарный предшественник, но на этот раз корабль атакуют… айсберги, которые швыряет на судно гигантская волна. Выглядит как старая компьютерная игра, в придачу — деревянные диалоги и любовная линия «для галочки».

«Титаник: Легенда продолжается» (2000) — пёс-рэппер спасает мир

Казалось бы, мультфильм про «Титаник» уже звучит сомнительно. Но итальянские авторы решили пойти дальше: добавили злых мачех, влюблённую бедняжку и богатого юношу, говорящих мышей и… пса-рэппера.

Да, здесь никто не погибает — всех пассажиров спасают животные, а лайнер тонет по вине браконьеров. Это настолько абсурдно, что пересматривать можно только с друзьями и чувством иронии.

«Легенда о Титанике» (1999) — выпускайте кракена

Думали, хуже быть не может? А вот и нет. В этой версии катастрофу отменяет гигантский осьминог, который вытаскивает пассажиров из воды. Трагедия сводится к борьбе с китобоями, потому что, видимо, это важнее, чем гибель 1500 человек. Критики поставили фильму 6% на Rotten Tomatoes — и это, пожалуй, честно.

Иногда лучше оставить шедевр в покое. Хотите вспомнить настоящую историю любви Джека и Роуз? Пересмотрите «Титаник» Кэмерона — и вспомните, как выглядит великое кино.

