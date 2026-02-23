6 марта — в кино, 20 марта — на Netflix: что показал трейлер «Острых козырьков» и при чем тут звезда сериала «Укрытие»

Он пережил предательства, пули и собственные страхи, но сможет ли Томми Шелби пережить войну. Netflix показал большой трейлер фильма «Острые козырьки: Бессмертный человек», и теперь ясно одно: это уже не просто криминальная сага, а история о конце эпохи.

Премьера на платформе назначена на 20 марта, а ограниченный прокат стартует 6 марта.

Война меняет правила

События разворачиваются после финала шестого сезона и на фоне надвигающейся Второй мировой войны. Томми отдалился от семьи и фактически выпал из привычной игры.

Управление бандой постепенно переходит к Дюку, его незаконнорождённому сыну, который впервые появился в шестом сезоне. В кадре звучат мотивы радикальных политических движений и страха перед глобальным конфликтом.

Старые лица и новые ставки

Киллиан Мёрфи вновь возвращается к роли, с которой прожил более 10 лет экранной жизни. В фильме также снялись Барри Кеоган, Тим Рот и Ребекка Фергюсон из сериала «Укрытие», что добавляет истории вес и масштаб.

Постановщиком выступил Стивен Найт, создатель оригинального сериала, а значит тон и атмосфера останутся узнаваемыми.

После релиза «Бессмертного человека» франшиза продолжится ещё двумя сезонами, действие которых перенесут к следующему поколению Шелби. Судя по трейлеру, это не финал, а перезапуск семейной легенды.