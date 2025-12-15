5,7 млн зрителей за 3 дня: «Добро пожаловать в Дерри» завершился с невероятным успехом — уступил только «Дому дракона» и «Одним из нас»

У клоуна 100% будет еще продолжение, как минимум два приквела.

Первый сезон сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри» закончился так, что игнорировать его уже невозможно. Это тот редкий случай, когда приквел перестает быть «дополнением» и начинает жить собственной жизнью — громко и уверенно.

Но почему он так зацепил? Что по цифрам и так ли кинолента хороша, как ожидалось? Рассказываем.

Возвращение в город, откуда не уходят

Дерри снова затягивает. Город здесь — не фон, а полноценный герой, который медленно раскрывает свою природу. Создатели сразу дают понять: это не повтор фильма и не пересказ Кинга. История выстроена вокруг страха как общественного явления, а не только детских кошмаров.

Почему сезон стал событием

Постепенно становится ясно, что сериал работает шире привычного хоррора. 1962 год выбран не случайно: страх ядерной войны, расовое напряжение, ощущение надвигающейся катастрофы. «Оно» питается не только личными фобиями, но и тревогами целой страны — и сериал это использует на полную.

Цифры, которые говорят сами за себя

Финал сезона закрепил эффект: проект вошел в тройку самых успешных дебютов в истории стриминга HBO. За первые три дня его посмотрели 5,7 миллиона зрителей в США — выше оказались только «Дом дракона» и «Одни из нас». Для приквела хоррора это редкий результат.

Что дальше

Создатели уже наметили движение назад во времени — в 1935 и 1908 годы. И если первый сезон был проверкой интереса, то теперь «Дерри» становится полноценной франшизой с амбициями.

Этот сезон не закончился. Он открыл дверь — и захлопнул ее так громко, что Пеннивайз может спать спокойно недолго.

