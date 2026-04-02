55 млн зрителей в СССР — и теперь эту историю перепишут: «Зита и Гита» получат российский ремейк (главную героиню уже выбрали)

2 апреля 2026 16:40
Кадр из фильма «Зита и Гита» (1972)

Будут и песни, и танцы, и даже немного абсурдные ситуации.

Сюжеты, которые казались неприкасаемыми, снова возвращаются. «Зита и Гита» — та самая история, которую в СССР смотрели миллионы, — получит российское переосмысление.

Кажется, это как раз тот случай, когда вопрос не «зачем», а «как именно решились».

Новая версия знакомой истории

Ремейк культового фильма Рамеша Сиппи перенесут в современную Россию. При этом создатели сразу обозначили рамку: дух оригинала 1972 года сохранят, вместе с песнями, танцами и узнаваемой комедийной интонацией.

Сюжет останется прежним — две сестры-близнецы, разлучённые в детстве, меняются местами и запускают цепочку абсурдных и смешных ситуаций. Эта конструкция уже доказала свою жизнеспособность: в СССР фильм собрал более 55 миллионов зрителей.

«Сегодня мы отчетливо видим, что зрителю снова интересно большое, яркое, эмоциональное кино – с песнями, танцами, мощной драматической составляющей и хорошим юмором. Индийская культура и Болливуд – это огромный пласт мирового кинематографа, который всегда находил отклик у российской аудитории. [...] Это знаковый проект, и нам важно сохранить его дух», — заявила Тина Канделаки.

Ставка на юмор и узнаваемость

Проект разрабатывается в рамках сотрудничества «Газпром-медиа» с индийскими партнёрами. В компании прямо говорят о ставке на яркое, эмоциональное кино, пишет Soyuz.

На главную роль рассматривают Марину Кравец, что сразу задаёт тон адаптации. В ремейке обещают сохранить баланс между классической историей и фирменной иронией проектов ТНТ, делая акцент на современной подаче без потери узнаваемости. Дата выхода пока держится в секрете.

Фото: Кадр из фильма «Зита и Гита» (1972)
Екатерина Адамова
