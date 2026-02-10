Меню
Киноафиша Статьи 55 лет смотрела и не замечала подмены: только в одной серии «Ну, погоди!» Волк говорил не голосом Папанова — а вы догадались?

10 февраля 2026 08:27
Анатолий Папанов, кадр из мультсериала «Ну, погоди!»

В титрах тоже ничего не указали.

Мало кто знает, что история «Ну, погоди!» началась не с большого замысла, а с редакционного задания. В конце 1960-х «Союзмультфильм» искал короткую поучительную историю о том, как сильный не должен обижать слабого.

Сценаристы предложили пару из народных сказок — Волка и Зайца. Первый пилот получился сырым, но сам конфликт показался студии перспективным, и проект не закрыли, а переработали.

«Ну, погоди!»: как нашли форму

Окончательный облик сериал получил под руководством Вячеслава Котеночкина. Вместо прямой морали сделали динамичную комедию погони. Голоса стали половиной успеха: Клара Румянова задала Зайцу звонкую интонацию, а Анатолий Папанов превратил Волка в обаятельного хулигана. Его нарочито искаженные слова вроде «заец» появились уже в записи и закрепились как фирменная черта героя.

Кадр из мультсериала «Ну, погоди!»

«Ну, погоди!»: Высоцкий и редкие замены

Котеночкин хотел видеть Волка с голосом Владимира Высоцкого, но худсовет не поддержал идею. Тем не менее в мультфильме использовали фрагменты его музыки.

Единственный заметный отход от привычного состава случился в серии на стройке, где Волка озвучил Геннадий Дудник из-за гастролей Папанова. В титрах имя не меняли, а зрители подмены почти не заметили.

«Ну, погоди!» стал примером того, как из простого сюжета вырос культурный феномен. Секрет оказался не в поучениях, а в темпе, музыке и точных актерских интонациях. Именно это держит сериал живым уже несколько поколений.

Фото: Legion-media, кадры из мультсериала «Ну, погоди!»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
