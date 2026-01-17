Меню
5,4 млн просмотров за старт и 7,2 млн за неделю: почему 2 сезон «Больницы Питт» внезапно выстрелил (и график выхода всех эпизодов)

17 января 2026 13:17
Кадр из сериала «Больница Питт»

Сериал еще получил две статуэтки «Золотого глобуса» и сразу четыре награды «Эмми».

Медицинские драмы редко совершают резкие рывки во втором сезоне. Чаще интерес держится на уровне первого или постепенно снижается. Но с «Больницей Питт» случилось другое — и цифры это подтверждают.

Старт, которого не ждали

Дебютная серия второго сезона собрала 5,4 млн зрителей в США. Это в три раза больше показателей старта первого сезона. Причем уже через неделю аудитория выросла до 7,2 млн человек — без учета международного просмотра и без помощи зарубежных рынков.

Рост аудитории совпал с громким наградным сезоном. Сериал получил две статуэтки «Золотого глобуса» и сразу четыре награды «Эмми». В этом случае премии сработали не формально, а буквально привели к экрану новую аудиторию.

Кадр из сериала «Больница Питт»

Формат, который удерживает

Каждый эпизод «Больницы Питт» — это один час из жизни отделения неотложной помощи в Питтсбурге. События второго сезона разворачиваются 4 июля, в День независимости США. Праздник на улицах и перегрузка в больнице создают постоянное напряжение без искусственной драматизации.

«Больница Питт» не играет в громкие повороты и не давит на эмоции. Она показывает рабочую реальность такой, какая она есть. Судя по цифрам второго сезона, именно этого зрителю и не хватало.

Серия

Дата выхода

3-я серия

23 января

4-я серия

30 января

5-я серия

6 февраля

6-я серия

13 февраля

7-я серия

20 февраля

8-я серия

27 февраля

9-я серия

6 марта

10-я серия

13 марта

11-я серия

20 марта

12-я серия

27 марта

13-я серия

3 апреля

14-я серия

10 апреля

15-я серия

17 апреля

Ранее портал «Киноафиша» писал, кого лишился сериал «Больница Питт» во втором сезоне.

Фото: Кадр из сериала «Больница Питт»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
