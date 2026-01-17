5,4 млн просмотров за старт и 7,2 млн за неделю: почему 2 сезон «Больницы Питт» внезапно выстрелил (и график выхода всех эпизодов)

Медицинские драмы редко совершают резкие рывки во втором сезоне. Чаще интерес держится на уровне первого или постепенно снижается. Но с «Больницей Питт» случилось другое — и цифры это подтверждают.
Старт, которого не ждали
Дебютная серия второго сезона собрала 5,4 млн зрителей в США. Это в три раза больше показателей старта первого сезона. Причем уже через неделю аудитория выросла до 7,2 млн человек — без учета международного просмотра и без помощи зарубежных рынков.
Рост аудитории совпал с громким наградным сезоном. Сериал получил две статуэтки «Золотого глобуса» и сразу четыре награды «Эмми». В этом случае премии сработали не формально, а буквально привели к экрану новую аудиторию.
Формат, который удерживает
Каждый эпизод «Больницы Питт» — это один час из жизни отделения неотложной помощи в Питтсбурге. События второго сезона разворачиваются 4 июля, в День независимости США. Праздник на улицах и перегрузка в больнице создают постоянное напряжение без искусственной драматизации.
«Больница Питт» не играет в громкие повороты и не давит на эмоции. Она показывает рабочую реальность такой, какая она есть. Судя по цифрам второго сезона, именно этого зрителю и не хватало.
|
Серия
|
Дата выхода
|
3-я серия
|
23 января
|
4-я серия
|
30 января
|
5-я серия
|
6 февраля
|
6-я серия
|
13 февраля
|
7-я серия
|
20 февраля
|
8-я серия
|
27 февраля
|
9-я серия
|
6 марта
|
10-я серия
|
13 марта
|
11-я серия
|
20 марта
|
12-я серия
|
27 марта
|
13-я серия
|
3 апреля
|
14-я серия
|
10 апреля
|
15-я серия
|
17 апреля
Ранее портал «Киноафиша» писал, кого лишился сериал «Больница Питт» во втором сезоне.