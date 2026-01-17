5,4 млн просмотров за старт и 7,2 млн за неделю: почему 2 сезон «Больницы Питт» внезапно выстрелил (и график выхода всех эпизодов)

Сериал еще получил две статуэтки «Золотого глобуса» и сразу четыре награды «Эмми».

Медицинские драмы редко совершают резкие рывки во втором сезоне. Чаще интерес держится на уровне первого или постепенно снижается. Но с «Больницей Питт» случилось другое — и цифры это подтверждают.

Старт, которого не ждали

Дебютная серия второго сезона собрала 5,4 млн зрителей в США. Это в три раза больше показателей старта первого сезона. Причем уже через неделю аудитория выросла до 7,2 млн человек — без учета международного просмотра и без помощи зарубежных рынков.

Рост аудитории совпал с громким наградным сезоном. Сериал получил две статуэтки «Золотого глобуса» и сразу четыре награды «Эмми». В этом случае премии сработали не формально, а буквально привели к экрану новую аудиторию.

Формат, который удерживает

Каждый эпизод «Больницы Питт» — это один час из жизни отделения неотложной помощи в Питтсбурге. События второго сезона разворачиваются 4 июля, в День независимости США. Праздник на улицах и перегрузка в больнице создают постоянное напряжение без искусственной драматизации.

«Больница Питт» не играет в громкие повороты и не давит на эмоции. Она показывает рабочую реальность такой, какая она есть. Судя по цифрам второго сезона, именно этого зрителю и не хватало.

Серия Дата выхода 3-я серия 23 января 4-я серия 30 января 5-я серия 6 февраля 6-я серия 13 февраля 7-я серия 20 февраля 8-я серия 27 февраля 9-я серия 6 марта 10-я серия 13 марта 11-я серия 20 марта 12-я серия 27 марта 13-я серия 3 апреля 14-я серия 10 апреля 15-я серия 17 апреля

