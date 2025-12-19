5,3 млн зрителей выбрали эту комедию — сериал обошел почти все драмы года, включая и «Ландыши», и «Камбэк»

Комедийный проект ТНТ стал одним из главных хитов 2025 года по версии зрителей.

Сериал «Телохранители» уверенно закрепился в числе самых просматриваемых проектов года.

По данным «Кинопоиска», комедию увидели 5,3 млн зрителей — результат, который позволил ей обойти почти все драматические сериалы сезона и войти в топ-3 самых популярных проектов платформы.

Комедия против драмы: цифры говорят сами за себя

Сериал обошёл драму «Камбэк», которая завершила год с показателем 5,2 млн просмотров, а также мелодраму «Ландыши. Такая нежная любовь», стабильно державшуюся в числе самых обсуждаемых новинок.

Ни «Мастер», ни «Беспринципные в Питере» не смогли приблизиться к комедии по совокупной аудитории.

Фактически выше «Телохранителей» по итогам года оказался только детективный триллер «Фишер», собравший 6 млн просмотров.

Почему «Телохранители» сработали

Успех сериала во многом объясняется форматом. «Телохранители» сделали ставку на короткие серии, узнаваемые типажи и юмор, не требующий долгого вхождения.

История трёх бойцов, случайно оказавшихся в мире столичных интриг, оказалась понятной и массовой — в отличие от многих драм, рассчитанных на более внимательный просмотр.

Рейтинг «Телохранителей» на «Кинопоиске» составляет 8,3 балла. На IMDb проект получил 6,7 балла. Эти цифры подтверждают: сериал смотрели не фоном, а осознанно.

