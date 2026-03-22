524 млн просмотров, а приготовили единицы: проверенный рецепт варенья из помидор и шишек из самой «кулинарной» серии «Маши и Медведя»

В популярном эпизоде «День варенья» (6 серия 1 сезона) «Маши и Медведя» главная героиня решает сварить угощение из продуктов, которые на первый взгляд для этого совершенно не предназначены.

Мишка планирует заготовить варенье впрок. Собрав богатый урожай ягод и фруктов, он берётся за дело. Однако в процесс вмешивается Маша — девочка не только постоянно отвлекает хозяина дома, но и умудряется прикончить все припасы.

Пока Медведь отправляется в лес за сбором нового урожая, Маша решает приготовить самое лучшее лакомство из всего, что окажется у неё под рукой.

Обычно варенье ассоциируется у нас с ягодами или фруктами. В этой же серии в ход идут шишки, грибы и овощи. Как ни странно, такие эксперименты возможны и в реальной жизни.

К примеру, существует рецепт томатного варенья, которое к тому же довольно востребовано. Правда, добавлять в него шишки всё же не рекомендуется. Для них есть отдельное блюдо.

Томатное варенье

Состав: на каждый килограмм томатов берется полтора килограмма сахара, полтора стакана воды, плюс фруктовая эссенция или чайная ложка ванилина.

Лучше всего брать помидоры небольших размеров — такие, как «рыбка», «гумберт» или сорта сливовидной формы. Плоды нужны плотные, целые, без вмятин. Их хорошо промывают.

В таз для варки насыпают сахар, вливают немного воды, варят сироп. Горячим составом заливают томаты и оставляют на сутки. Через день жидкость сливают, доводят до кипения и вновь заливают ею плоды.

Спустя сутки «операцию» повторяют. На четвертый день варенье уваривают до полной готовности. С него убирают пену, дают остыть, раскладывают по емкостям и добавляют эссенцию или ванилин.

Существует и ускоренный способ. Сначала варят сахарный сироп. Томаты опускают в кипяток не дольше чем на 5 минут, затем перекладывают в кипящий состав и готовят на медленном огне до нужной густоты. Но такой метод подходит только для малых объемов, поскольку готовое варенье долго не хранится.

Сироп из шишек

Также можно приготовить десерт из сосновых шишек. Для этого понадобятся молодые экземпляры, которые желательно собрать до середины лета — пока они еще зеленые и только начинают распускаться.

На килограмм шишек потребуется столько же сахара и 2 литра воды. Собранные плоды промывают, заливают холодной водой и оставляют вымачиваться на 24 часа.

После этого варят сироп. В сладкую основу закладывают шишки и варят, пока они полностью не раскроются. Темную пену, которая образуется в процессе, можно оставить.

Если готовое варенье вышло чересчур густым, его можно слегка разбавить. Десерт получается насыщенного цвета, имеет приятный вкус и сохраняется в холодильнике.