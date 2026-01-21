Меню
52 млн бюджета, 355 млн сборов и ни одной фантастической выдумки: обожаю этот si-fi фильм о космосе, рядом с которым «Интерстеллар» выглядит сказкой

21 января 2026 19:06
Кадр из фильма «Аполлон 13»

Фильму уже 30 лет, но он смотртся на одном дыхании.

Когда заходит разговор о фильмах про космос, зрители по привычке называют «Интерстеллар». Он эффектный, сложный, громкий. Но если убрать музыку и красивые слова, остаётся фантазия.

А вот «Аполлон-13» работает иначе. Он не пытается поразить — он давит тишиной, страхом и ощущением, что ошибка уже произошла.

Фильм, который смотрят как хронику

Картина Рона Ховарда снята почти документально. Здесь нет героев с каменными лицами и пафосных речей. Есть живые люди, запертые в металлической капсуле, где заканчивается кислород. Камера фиксирует не подвиг, а растерянность, усталость и попытку не сорваться.

Фраза «Хьюстон, у нас проблема» в этом фильме не мем, а начало обратного отсчёта. Не случайно действующие астронавты называют «Аполлон-13» самым честным кино о космосе. Здесь всё строится на расчётах, инженерных решениях и коллективной ответственности, а не на чуде.

Цифры, которые говорят громче слов

Бюджет фильма — 52 миллиона долларов. Сборы — 355. Без инопланетян, без вымышленных планет и спецэффектов ради спецэффектов. Только реальная история, где победа — не триумф, а возвращение домой.

Прошло почти тридцать лет, а «Аполлон-13» всё ещё смотрится напряжённее многих современных блокбастеров. Потому что страх остаться без воздуха не устаревает. И потому что космос здесь показан не как аттракцион, а как место, где человек остаётся один на один с ошибкой.

Ранее мы писали: Киану Ривз раскрыл смысл «Матрицы»: этого 20 лет не замечали даже те, кто смотрел фантастику 100 раз.

Фото: Кадр из фильма «Аполлон 13»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
