52 000 000 зрителей в СССР и в сотни раз больше в Индии: этот советский хит полгода без перерыва крутили в кинотеатрах Болливуда

Советское кино сумело покорить зрителей не только у себя на родине, но и далеко за её пределами. Один из фильмов особенно полюбился индийской публике: интерес к нему оказался настолько высоким, что обычного прокатного срока оказалось недостаточно.

Все дело в том, что производство ленты «Приключения Али-Бабы и сорока разбойников» проходило сразу в двух странах — СССР и Индии. При этом значительную часть съемок провели и вовсе в Узбекистане: улицы и архитектура Ташкента и Душанбе использовались для создания образа вымышленного восточного города.

Основой послужили истории из «Тысячи и одной ночи», однако знакомый сюжет создатели заметно переработали.

Версии фильма для двух стран тоже различались. В советском варианте Али-Баба расправляется с разбойниками без особой зрелищности — просто сбрасывает их в реку. Индийская аудитория получила гораздо более масштабную сцену с дракой, где герои сходятся в бою на саблях и кулаках.

Болливудский монтаж оказался и заметно длиннее: индийская версия превышает советскую на 24 минуты. В ней звучат пять песен, тогда как в советском варианте их только три. Кроме того, создатели добавили больше взрывов и других эффектных эпизодов, рассчитанных на зрителей, привыкших к динамичным боевикам.

Отдельно стоит отметить Ролана Быкова, исполнившего роль главаря разбойников Абу-Хасана. В Индии его персонаж неожиданно понравился зрителям, причем его воспринимали скорее как яркого и харизматичного героя, чем как обычного злодея. А самого Быкова публика буквально засыпала комплиментами.

В советском прокате фильм тоже собрал внушительную аудиторию — его посмотрели почти 52 миллиона человек. По итогам картина заняла 32-е место. Однако именно Индия принесла ей самый необычный результат: шесть месяцев непрерывного показа в стране, где новые фильмы появляются на экранах практически каждую неделю.

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