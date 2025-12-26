50% второго сезона «Подслушано в Рыбинске» уже написано, но куда именно поедут Васильев и Минекаев? Вот что известно о новой локации

Город 100% поменяют, но вот выбрали ли его авторы — загадка для фанатов.

На носу 2 сезон «Подслушано в…», и вокруг него уже начинается тихая борьба городов. После успеха «Подслушано в Рыбинске» проект превратился не просто в сериал, а в витрину для регионов — и теперь вопрос «где продолжение» звучит громче, чем «когда». Пока зрители ждут новостей, города уже выстраиваются в очередь.

Процесс выбора площадки давно вышел за рамки романтики. Это уже не просто «красиво или не очень», а полноценная продюсерская стратегия. Генеральный продюсер PREMIER и RUTUBE Давид Кочаров прямо говорит, что борьба за второй сезон идет всерьез:

«Сейчас мы на стадии написания сценария, готова почти половина сезона. Но уже есть несколько заманчивых предложений от регионов. Уже ведем переговоры, есть прям кардинально разные варианты».

То есть проект уже наполовину написан, но город для съемок еще может измениться. Рыбинск дал сериалу лицо, но продолжение может получить совсем другой фон — если условия окажутся выгоднее.

Однако дело не только в деньгах. «Подслушано» — это всегда про узнаваемость, про ощущение, что такая история могла случиться где угодно. И здесь у команды есть очень четкий ориентир:

«Красиво у нас в стране везде, поэтому прежде всего нас интересуют рибейты и работа кинокомиссий, без этого сейчас никуда. Если говорить о «Подслушано в…», то хочется найти маленький, но очень аутентичный городок. Он должен быть похож на тысячу других городов, но при этом обладать своей изюминкой, чем-то неповторимым и запоминающимся. Нужно, чтобы местные власти шли нам навстречу, понимали, что мы делаем из города бренд, что после нас в город приедут туристы - количество зрителей нашего сериала уже в 110 раз больше, чем всё население города Рыбинск. Как вам такой рекламный охват!»

И вот здесь становится ясно, почему второй сезон — это уже не просто продолжение. Это конкурс регионов за экранное время, за внимание миллионов и за шанс превратить тихий город в точку на культурной карте страны.

Пока сценарий пишется, интрига сохраняется: Рыбинск дал старт, но кто станет следующим — узнаем только тогда, когда победит самый убедительный город.

