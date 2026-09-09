Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи 50 000 000 зрителей в СССР так и не увидели эту постыдную сцену из «Спортлото-82»: зато Гайдай тут же «продал» ее иностранцам

50 000 000 зрителей в СССР так и не увидели эту постыдную сцену из «Спортлото-82»: зато Гайдай тут же «продал» ее иностранцам

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Спортлото-82»

Режиссер понимал, что на родине цензура жестче.

Комедия Леонида Гайдая «Спортлото-82» до сих пор вызывает разные оценки. Сам режиссер не скрывал, что фильм появился не только как развлекательный проект: перед создателями стояла «заказанная сверху» задача повысить интерес людей к государственной лотерее. Однако вместо обычного рекламного фильма получилась легкая и узнаваемая комедия, которая быстро завоевала любовь зрителей.

Несмотря на это, у картины были и критики. Некоторые обвиняли Гайдая в использовании привычных приемов, повторении знакомых шуток и сюжетных ходов.

Но успех оказался впечатляющим: в год выхода «Спортлото-82» стал самым популярным фильмом в советском прокате. За время показов его посмотрели свыше 50 миллионов человек.

Однако даже такая огромная аудитория увидела не всю версию картины. Из финального варианта исчез один эпизод с участием Луизы Мосендз, исполнившей роль секретарши Аллы. В оригинальной советской версии остался лишь короткий фрагмент, где ее героиня в купальнике плывет в лодке вместе с директором турбазы.

Кадр из фильма «Спортлото-82»

При этом существовал другой вариант фильма, предназначенный для зарубежного проката. В нем эта сцена была значительно длиннее и содержала более откровенный момент с участием актрисы, которую режисер попросил хотя бы на секунду остаться без верха от купальника. Гайдай оставил такой эпизод специально, учитывая, что за границей требования к экранной цензуре были гораздо мягче.

Для советского проката подобный кадр оказался слишком смелым. В итоге отечественные зрители увидели только сокращенную версию.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из фильма «Спортлото-82» (1982)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет» Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет» Читать дальше 3 сентября 2026
Эти 7 сериалов НТВ получили продолжение в 2026 году: не только «Невский» и «Первый отдел» Эти 7 сериалов НТВ получили продолжение в 2026 году: не только «Невский» и «Первый отдел» Читать дальше 11 сентября 2026
Катерина сейчас бы считалась олигархом: сколько получали герои «Москвы слезам не верит» в наши дни Катерина сейчас бы считалась олигархом: сколько получали герои «Москвы слезам не верит» в наши дни Читать дальше 11 сентября 2026
Сейчас у этого советского фильма 8,6, а в 1960-х его требовали уничтожить: 32 млн зрителей только за год проката Сейчас у этого советского фильма 8,6, а в 1960-х его требовали уничтожить: 32 млн зрителей только за год проката Читать дальше 11 сентября 2026
Даже невозмутимый Штирлиц пришел в бешенство: из «Семнадцати мгновений весны» вырезали четверть фильма Даже невозмутимый Штирлиц пришел в бешенство: из «Семнадцати мгновений весны» вырезали четверть фильма Читать дальше 9 сентября 2026
После «Бриллиантовой руки» Гайдай зарекся работать с этим актером: его любила вся страна, а режиссер кривился только от имени После «Бриллиантовой руки» Гайдай зарекся работать с этим актером: его любила вся страна, а режиссер кривился только от имени Читать дальше 9 сентября 2026
«Невеста в мешке» — это про Нину или про Мымру? Попробуйте набрать хотя бы 3/6, угадав названия советских хитов в зарубежном прокате (тест) «Невеста в мешке» — это про Нину или про Мымру? Попробуйте набрать хотя бы 3/6, угадав названия советских хитов в зарубежном прокате (тест) Читать дальше 11 сентября 2026
За 2 дня проката — 1 300 000 долларов: в Южной Корее зрители с ума сходят по этому мультику, а в России даже не вспоминают За 2 дня проката — 1 300 000 долларов: в Южной Корее зрители с ума сходят по этому мультику, а в России даже не вспоминают Читать дальше 11 сентября 2026
Эти 3 нелепости в «Интерстелларе» возмущают даже тех, у кого по физике были двойки: ляпы очевидны и не профессорам Эти 3 нелепости в «Интерстелларе» возмущают даже тех, у кого по физике были двойки: ляпы очевидны и не профессорам Читать дальше 11 сентября 2026
Фанаты «Шрэка» недосчитаются главного героя в новой части: для персонажа не нашли место Фанаты «Шрэка» недосчитаются главного героя в новой части: для персонажа не нашли место Читать дальше 11 сентября 2026
Эти советские комедии смотрели все — а сможете узнать их по первому кадру? Тест для истинных знатоков Эти советские комедии смотрели все — а сможете узнать их по первому кадру? Тест для истинных знатоков Читать дальше 11 сентября 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше