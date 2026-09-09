50 000 000 зрителей в СССР так и не увидели эту постыдную сцену из «Спортлото-82»: зато Гайдай тут же «продал» ее иностранцам

Комедия Леонида Гайдая «Спортлото-82» до сих пор вызывает разные оценки. Сам режиссер не скрывал, что фильм появился не только как развлекательный проект: перед создателями стояла «заказанная сверху» задача повысить интерес людей к государственной лотерее. Однако вместо обычного рекламного фильма получилась легкая и узнаваемая комедия, которая быстро завоевала любовь зрителей.

Несмотря на это, у картины были и критики. Некоторые обвиняли Гайдая в использовании привычных приемов, повторении знакомых шуток и сюжетных ходов.

Но успех оказался впечатляющим: в год выхода «Спортлото-82» стал самым популярным фильмом в советском прокате. За время показов его посмотрели свыше 50 миллионов человек.

Однако даже такая огромная аудитория увидела не всю версию картины. Из финального варианта исчез один эпизод с участием Луизы Мосендз, исполнившей роль секретарши Аллы. В оригинальной советской версии остался лишь короткий фрагмент, где ее героиня в купальнике плывет в лодке вместе с директором турбазы.

При этом существовал другой вариант фильма, предназначенный для зарубежного проката. В нем эта сцена была значительно длиннее и содержала более откровенный момент с участием актрисы, которую режисер попросил хотя бы на секунду остаться без верха от купальника. Гайдай оставил такой эпизод специально, учитывая, что за границей требования к экранной цензуре были гораздо мягче.

Для советского проката подобный кадр оказался слишком смелым. В итоге отечественные зрители увидели только сокращенную версию.

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