50 000 000 рублей за серию, а всего их — восемь: самый дорогой сериал в России до сих пор не сместили с пьедестала

Российские сериалы давно перестали ассоциироваться с небольшими бюджетами. За последние годы индустрия заметно выросла, а некоторые проекты по уровню затрат приблизились к зарубежным премьерам. Одним из самых ярких примеров стал сериал «Вертинский», который до сих пор считается одним из самых дорогостоящих в истории отечественного телевидения.

Более 50 миллионов рублей на один эпизод

По данным Forbes, производство каждой серии «Вертинского» обошлось более чем в 50 миллионов рублей. Для российского рынка это колоссальная сумма, особенно если учесть, что сериал состоит всего из восьми эпизодов.

Такие расходы объясняются масштабом постановки. История охватывает 37 лет жизни знаменитого артиста Александра Вертинского и переносит зрителей сразу в несколько стран — от дореволюционной России до Европы, Китая и Советского Союза.

Создатели воссоздали целую эпоху

Работа над проектом потребовала огромной подготовки. Съемки проходили сразу в России, Турции и Венгрии, а для создания атмосферы начала XX века были построены 340 декораций. Кроме того, художники подготовили около 8000 костюмов, а в съемках приняли участие более 260 актеров.

Не менее интересна и история самого проекта. Идея экранизации появилась еще в 2013 году по инициативе Константина Эрнста, однако после валютного кризиса 2014 года работу пришлось приостановить. Вернуться к съемкам удалось лишь спустя несколько лет, когда проект получил необходимое финансирование.

Затраты оказались оправданными

Высокий бюджет помог создать масштабное историческое полотно, которое получило признание не только зрителей, но и профессионального сообщества. «Вертинский» был удостоен премии «Золотой орел» как лучший сериал онлайн-платформ.

Этот проект стал примером того, что российские сериалы способны конкурировать по уровню постановки с зарубежными работами. И хотя столь крупные бюджеты пока остаются редкостью, именно такие проекты показывают, насколько далеко шагнула отечественная индустрия за последние годы.

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